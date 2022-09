"US Open 2022 : Garcia passe à côté, une finale Swiatek - Jabeur"

US OPEN. Caroline Garcia a été balayée par la Tunisienne Ons Jabeur ce vendredi 9 septembre en deux sets et 1h06 de jeu (6-1, 6-3). La Française n'a jamais vraiment été lancée dans cette demi-finale de l'US Open 2022.

La marche était trop haute. Face à la Tunisienne Ons Jabeur en demi-finale de l'US Open, Caroline Garcia est tombée après 13 matchs consécutifs sans défaite. Battue dans tous les compartiments du jeu, la Française n'a jamais pu renverser la tendance. Interrogée sur le niveau de jeu de la Tunisienne, Caroline Garcia a eu un constat limpide sur ses atouts. "Elle a évidemment bien servi avec beaucoup de premières, surtout dans le premier set. J'ai eu plus d'opportunités à la fin du deuxième set. Mais elle a très bien lu mon service, en ramenant toujours mes premières balles. Je prenais les balles un peu plus tard. Je ne me déplaçais pas aussi vite. Je n'ai pas eu beaucoup de points gratuits."

En face de Ons Jabeur, Iga Swiatek. La numéro 1 mondiale a perdu un set en demi-finale de l'US Open et était menée 4-2 dans le troisième set avant de renverser la tendance. "Honnêtement, je savais que je n'avais rien à perdre. Aryna (Sabalenka) servait plutôt très bien, mieux que lors de nos derniers matches. Mentalement, je pense que ces deux jeux perdus d'entrée de set m'ont en quelque sorte aidée, en me disant que malgré, le deuxième set remporté facilement, j'avais encore beaucoup d'attentes. Je crois que j'ai un petit peu reculé sur le retour de service. J'ai juste fait tapis. Cette fois, ça m'a rapporté beaucoup et les balles sont rentrées (sourire). Je suis plutôt satisfaite. J'ai l'impression que nous prenions parfois toutes les deux des risques car le rythme était vraiment très élevé."

Détenteur des droits TV de la majorité des tournois du circuit ATP y compris deux des quatre Grand Chelem (Open d'Australie et US Open), Eurosport diffuse l'US Open sur ses deux chaînes ainsi que ses canaux additionnels.

