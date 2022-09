"US Open 2022 : Nadal éliminé, Garcia face à Gauff, résultats et programme"

US OPEN. C'est terminé pour l'Espagnol Rafael Nadal, éliminé en huitième de finale par l'Américain Tiafoe. Tous les résultats.

[Mis à jour le 6 septembre 2022 à 10h38] Le roi Rafa est éliminé de l'US Open. Pas à 100%, l'Espagnol est surtout tombé sur un Tiafoe redoutable et spectaculaire. L'Américain, tête de série n°22, a été impérial et rejoint les quarts de finale. De son côté, Rafael Nadal a expliqué qu'il a besoin de rentrer chez lui pour assister à la naissance de son enfant. "J'ai joué un mauvais match et il a joué un bon match. Au final, c'est tout. Je n'ai pas été capable de maintenir un haut niveau de tennis sur la durée. Je n'étais pas assez rapide sur mes mouvements, il a été capable de prendre la balle très tôt à de trop nombreuses reprises et je n'ai pas été capable de le faire reculer. Le tennis est un sport de position souvent. Sinon, vous devez être très rapide et très jeune. Je ne suis plus du tout dans cette période (sourire). Mes coups doivent être meilleurs. D'une certaine façon, ma compréhension du jeu et la qualité de mes coups n'ont pas été assez bonnes, ont été pauvres. Je n'ai pas été capable de créer de dégâts sur son jeu. Bravo à lui. Il a été meilleur que moi.

Au programme ce mardi 6 septembre, la Française Caroline Garcia vise une demi-finale. Face à l'Américaine Coco Gauff, la tête de série n°17 de cet US Open est face à un gros défi. "Je pense qu'elle joue le meilleur tennis qu'elle ait joué depuis longtemps. Ce sera un défi. Quand vous jouez contre ces joueuses qui ont le vent en poupe, c'est plus un défi mental. Il faut simplement accepter qu'elle va frapper de superbes coups, car je sais qu'elle le fera" a expliqué la jeune américaine.

Quels sont les scores et résultats de l'US Open 2022 ?

Durant la quinzaine de l'US Open (29 août - 11 septembre), tous les résultats des tableaux messieurs et dames seront à suivre en direct et en intégralité sur L'Internaute.com.

Résultats hommes

Résultats femmes

Court Arthur-Ashe

À partir de 18 heures, heure française

Matteo Berrettini (ITA/n°13) - Casper Ruud (NOR/n°5)

Ons Jabeur (TUN/n°5) - Ajla Tomljanovic (AUS)

À partir de 1 heure, heure française

Coco Gauff (USA/n°12) - Caroline Garcia (n°17)

Nick Kyrgios (AUS/n°23) - Karen Khachanov (RUS)

Après l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, l'US Open est le dernier Grand Chelem calendaire de la saison. Les joueurs et joueuses ont débuté le tournoi le lundi 29 août et le termineront le dimanche 11 septembre à Flushing Meadows pour disputer l'US Open.

Sur quelle chaîne TV suivre l'US Open 2022 ?

Détenteur des droits TV de la majorité des tournois du circuit ATP y compris deux des quatre Grand Chelem (Open d'Australie et US Open), Eurosport diffuse l'US Open sur ses deux chaînes ainsi que ses canaux additionnels.

Quel est le palmarès de l'US Open ?

Voici le palmarès de l'US Open de ces quinze dernières années chez les hommes :