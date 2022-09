"US Open 2022 : Swiatek et Alcaraz sur le toit de Flushing Meadows"

US OPEN. La Polonaise Iga Swiatek et l'Espagnol Carlos Alcaraz sont les grands vainqueurs du dernier Grand Chelem de l'année.

Numéro 1 mondiale et seule au monde cette saison, la Polonaise Iga Swiatek a confirmé son statut dans cet US Open 2022 en s'imposant en deux manches face à la Tunisienne Ons Jabeur. De quoi la rendre fière, à seulement 21 ans. "Je suis surtout fière de ne pas m'écrouler mentalement dans les moments importants. Je n'ai pas de regret même si je perds, je sais que je donne 100 %. Je suis aussi fière d'avoir beaucoup plus d'options sur le court, d'un point de vue tennistique mais aussi mental. J'utilise bien mes qualités. J'en suis vraiment fière parce que je sais ce que c'est d'avoir la sensation de n'avoir aucune solution sur le terrain, ne pas savoir comment changer la situation d'un match. Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, c'est génial. Ça montre que je progresse. Je sais qu'il me reste beaucoup de progrès à accomplir sur le court. C'est assez excitant parce que ça va devenir plus facile de jouer ce genre de matches. "

Chez les hommes, la nouvelle génération est au pouvoir avec Carlos Alcaraz, vainqueur et désormais nouveau numéro 1 mondial, devant le Norvégien Casper Ruud. De quoi surprendre son entraîneur Juan Carlos Ferrero ? Pas du tout. "Non, parce que je connais son niveau. Bien sûr, tout va très vite. C'est une surprise pour tout le monde sauf, peut-être, pour moi parce que je l'entraîne tous les jours et je sais ce dont il est capable sur le court. J'étais quasiment sûr que, si ce n'était pas cette année, ça serait la prochaine. Bon, c'est cette année. Je suis très heureux. Ça va vite, mais maintenant on veut continuer."

Durant la quinzaine de l'US Open (29 août - 11 septembre), tous les résultats des tableaux messieurs et dames seront à suivre en direct et en intégralité sur L'Internaute.com.

Détenteur des droits TV de la majorité des tournois du circuit ATP y compris deux des quatre Grand Chelem (Open d'Australie et US Open), Eurosport diffuse l'US Open sur ses deux chaînes ainsi que ses canaux additionnels.

Quel est le palmarès de l'US Open ?

