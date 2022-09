"US Open 2022 : Williams élimine Kontaveit, Garcia facile, programme et résultats"

US OPEN. La reine Serena Williams poursuit son parcours dans cet US Open en éliminant la numéro 2 mondiale Kontaveit.

Le rêve se poursuit pour Serena Williams. Pour le dernier Grand Chelem de sa carrière, l'Américaine s'est qualifiée pour le 3e tour en éliminant l'Estonienne et numéro 2 mondiale Kontaveit en deux sets. "L'expérience a été très bonne. Je pense qu'on peut seulement vivre ça une fois dans sa vie. Je joue plutôt bien. J'ai l'impression que je m'entraînais bien mais que je n'arrivais pas à concrétiser ça en match. Mais là, ça se met en place. Tout devait être réuni aujourd'hui et ça a marché."

Du côté des Français, la belle série de Caroline Garcia se poursuit également avec une victoire nette et sans trop de problème face à la Russe Kalinskaya en deux manches, 6-3, 6-1. Au troisième tour, la tête de série n°17 de cet US Open retrouvera la Canadienne Andreescu. Le tableau de la Française s'est également ouvert puisque Maria Sakari, numéro 3 mondiale, a été éliminée par la Chinoise Wang en trois sets.

Quels sont les scores et résultats de l'US Open 2022 ?

Durant la quinzaine de l'US Open (29 août - 11 septembre), tous les résultats des tableaux messieurs et dames seront à suivre en direct et en intégralité sur L'Internaute.com.

Résultats hommes

Résultats femmes

Arthur Ashe Stadium

A partir de 18h00

Swiatek (POL, n°1) – Stephens (USA)

Coria (ARG) – Alcaraz (ESP, n°3)

A partir de 1h00

Le match de double de Venus et Serena Williams

Fognini (ITA) – Nadal (ESP, n°2)

Louis Armstong Stadium

A partir de 17h00

Sasnovich (BIE) – Pegula (USA, n°8)

Eubanks (USA) – Sinner (ITA, n°11)

Muguruza (ESP, n°9) – Fruhvirtova (RTC)

A partir de 1h00

Bucsa (ESP) – Collins (USA, n°19)

Grandstand

A partir de 17h00

Coric (CRO, n°15) – Brooksby (USA)

Kalinina (UKR) – Kvitova (RTC, n°21)

Après un match de double

Kubler (AUS) – Tiafoe (USA, n°22)

Court n°5

A partir de 17h00

Cilic (CRO, n°15) – Ramos-Viñolas (ESP)

Cornet (FRA) – Siniakova (RTC)

Kwon (CdS) – Rublev (RUS, n°9)

Kanepi (EST) – Sabalenka (BIE, n°6)

Court n°10

A partir de 17h00

Un match de double

Putintseva (KAZ) – Niemeier (ALL)

Brouwer (PBS) – Musetti (ITA, n°26)

Kecmanovic (SER, n°32) – Gasquet (FRA)

Court n°11

A partir de 17h00

Cirstea (ROU) – Bencic (SUI, n°13)

Begu (ROU) – Yuan (CHN)

Schwartzman (ARG, n°14) – Popyrin (AUS)

Hurkacz (POL, n°8) – Ivashka (BIE)

Court n°12

A partir de 17h00

Duckworth (AUS) – Evans (GBR, n°20)

Norrie (GBR, n°7) – Sousa (POR)

Ka.Pliskova (RTC, n°22) – Bouzkova (RTC)

Burel (FRA) – Van Uytvanck (BEL)

Court n°13

A partir de 17h00

Davis (USA) – Alexandrova (RUS, n°28)

Potapova (RUS) – Q.Zheng (CHN)

Court n°17

A partir de 17h00

Kostyuk (UKR) – Azarenka (BIE, n°26)

Badosa (ESP, n°4) – Martic (CRO)

Dimitrov (BUL) – Nakashima (USA)

Pas avant 23h00

Shapovalov (CAN, n°19) – Carballes Baena (ESP)

Après l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, l'US Open est le dernier Grand Chelem calendaire de la saison. Les joueurs et joueuses ont débuté le tournoi le lundi 29 août et le termineront le dimanche 11 septembre à Flushing Meadows pour disputer l'US Open.

Sur quelle chaîne TV suivre l'US Open 2022 ?

Détenteur des droits TV de la majorité des tournois du circuit ATP y compris deux des quatre Grand Chelem (Open d'Australie et US Open), Eurosport diffuse l'US Open sur ses deux chaînes ainsi que ses canaux additionnels.

Quel est le palmarès de l'US Open ?

Voici le palmarès de l'US Open de ces quinze dernières années chez les hommes :