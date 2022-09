"TENNIS. Laver Cup 2022 : Federer finira sa carrière au super tie break, suivez le double en direct"

LAVER CUP 2022. Incapable de faire la différence dans un second set accroché, la paire Federer-Nadal est passée à côté de son tie break et se voit embarquée dans un troisième set, au format super tie break, par le duo Tiafoe-Sock.

01:09 - 1-3, Tiafoe-Sock Solide au service, Sock envoie une première balle très forte au T. Federer commet la faute en retour (1-3) 01:09 - 3-0, Federer-Nadal Sous une ovation, Federer conclut le point au filet d'un smash vigoureux au centre du terrain (3-0). 01:08 - 2-0, Nadal-Federer Au filet, Nadal claque une volée très propre dans la diagonale et donne deux points d'avance (2-0). 01:08 - 1-0, Federer-Nadal Percutant au retour, Nadal agresse Sock qui se tient au filet et provoque la faute. (1-0). 01:08 - C'est l'heure du super tie break ! Le dernier set du dernier match de la carrière de Roger Federer commence. Ce ne sera pas un set comme les autres puisqu'il se décidera au premier arrivé à 10 points, sous condition de deux points d'écart. 01:08 - 7-2, Tiafoe et Sock prennent le deuxième set ! A la relance, Tiafoe sort totalement Federer du court avec un superbe coup droit court croisé. Le Bâlois veut passer long de ligne mais n'y arrive pas. Solides et profitant d'un Nadal moins bon ce soir, la paire américaine a su faire tourner le set dans un tie break qu'elle a survolé. Place au super tie break. 01:06 - 6-2, Tiafoe-Sock Sur le retour de Sock, Federer est trop tendre sur sa volée et permet à Tiafoe de l'agresser. Au filet, Le Suisse met la balle dans le filet et offre 4 balles de set à la paire de la Team Monde (6-2). 01:06 - 5-2, Tiafoe-Sock Federer explose dans le duel en coup droit initié par Sock et permet aux Américains de mener 5-2. 01:04 - 4-2, Tiafoe-Sock Au filet, Tiafoe est incisif. En retard, Nadal veut jouer son coup dans le mauvais timing et perd la maîtrise de sa balle qui est trop longue (4-2) 01:04 - 2-3, Federer-Nadal Nadal insiste à la volée sur Tiafoe qui finit par craquer en sortant son coup sur la gauche (2-3). 01:02 - 3-1, Tiafoe-Sock Sur le retour de Sock, Nadal voit son coup droit lui échapper. Cette faute permet à Sock et Tiafoe de mener 3-1. 01:01 - 1-2, Federer-Nadal Au filet, Federer claque sa volée sur Sock qui a le réflexe de mettre sa raquette mais voit la balle sortir en longueur (1-2). 01:00 - 2-0, Tiafoe-Sock Nadal est ciblé au filet et commet la faute. Les Américains mènent à présent 2-0. 00:59 - 1-0, Tiafoe-Sock Federer sert extérieur en pensant tromper Tiafoe mais l'Américain lit bien la trajectoire et va long de ligne pour transpercer Nadal (1-0). 00:58 - Place au tie break Federer ne peut remettre son dernier revers en demi volée de fond du court et commet la faute dans le filet. Sock et Tiafoe reviennent à 6-6 et ce second set va se décider au tie break. LIRE PLUS

Où se déroule la Laver Cup 2022 ?

Si l'édition 2021 de la Laver Cup s'est déroulée au TD Garden à Boston (États-Unis), la Laver Cup 2022 aura lieu à l'O2 Arena de Londres (Angleterre). Les éditions se déroulent alternativement en Europe et dans le reste du monde.

Quelles sont les équipes de la Laver Cup ?

Lors de la Laver Cup, deux équipes s'affrontent : l'Europe et le reste du monde.

Team Monde :

Félix Auger-Aliassime

Taylor Fritz

Diego Schwartzman

Alex de Minaur

Frances Tiafoe

Jack Sock

Tommy Paul (remplaçant)

John McEnroe (capitaine)

Patrick McEnroe (vice-capitaine)

Team Europe :

Novak Djokovic

Rafael Nadal

Stefanos Tsitsipas

Casper Ruud

Roger Federer

Andy Murray

Matteo Berrettini (remplaçant)

Bjorn Borg (capitaine)

Thomas Engqvist (vice-capitaine)

Qu'est ce que la Laver Cup ?

Sorte de Ryder Cup du tennis, la Laver Cup est un affrontement entre l'Europe et le reste du monde. Son nom fait référence à la légende du tennis, Rod Laver. La Laver Cup 2022 est la cinquième édition. Chaque équipe est composée de six joueurs, dont deux choisis par le capitaine (Bjorn Borg pour l'Europe et John McEnroe pour le reste du monde), les quatre autres joueurs se qualifient par leur classement ATP.

Au programme de la Laver Cup : trois matchs en simple et un en double pendant trois jours. Si les matchs du premier jour valent 1 point, ceux du second jour 2 points et ceux du troisième jour 3 points. Les rencontres se déroulent en 2 sets avec, éventuellement, un long tie-break de 10 points en cas d'égalité. La première équipe qui remporte 13 points, sur les 24 possibles, est déclarée vainqueur. En cas d'égalité à 12-12, les équipes se départagent au terme d'un match de double décisif en un set.

Pendant la Laver Cup, chaque joueur est contraint de jouer au moins un match de simple durant les 2 premiers jours et un joueur ne peut jouer plus de 2 fois, en simple, durant les 3 jours. Pour les matchs de double, au moins 4 joueurs par équipe doivent jouer et une paire ne peut être sélectionnée qu'une seule fois (sauf en cas de 12-12).

Au palmarès de la Laver Cup, l'Europe a remporté les quatre premières éditions (2020 a été annulé en raison de la pandémie du Covid-19).

Quelle chaîne diffuse la Laver Cup ?

Détenteur des droits TV de la Laver Cup, BeIn Sports retransmet l'événement depuis la première édition.

Quel est le programme de la Laver Cup ?

Durant la compétition qui dure trois jours, les six joueurs sélectionnés par les capitaines (Bjorn Borg pour l'Europe et John McEnroe pour le reste du monde) disputent des matchs en simple et en double. Voici le programme de la Laver Cup 2022 :