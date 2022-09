"TENNIS. Laver Cup 2022 : L'adieu aux larmes de Federer"

LAVER CUP 2022. Le dernier match de Roger Federer se sera donc soldé par une défaite. Au bout d'un match serré, le Suisse, en compagnie de Rafael Nadal, a dû s'incliner dans un super tie break âprement disputé où il aura servi pour le match, comme à Wimbledon en 2019. En larmes, il a fait ses adieux au tennis professionnel au bout d'une cérémonie émouvante, à son image.

Sommaire Laver Cup 2022 en direct

Federer - Nadal

Lieu Laver Cup 2022

Equipes Laver Cup

Laver Cup fonctionnement

Diffusion TV Laver Cup

Programme Laver Cup L'essentiel Ce n'était pas la fin qu'on attendait, ni le feu d'artifices espéré. Pour son dernier match en professionnel, Roger Federer a connu une ultime défaite. En double avec Rafael Nadal, le Bâlois, qui n'a pas cédé son engagement, avait remporté la première manche mais n'a pas su forcer la décision dans un second acte longtemps indécis où lui et l'Espagnol ont sombré au tie break. Le super tie break fut très disputé et engagé mais l'ancien n°1 mondial suisse n'a pas su convertir la balle de match sur son service, à la différence de Jack Sock, quelques instants plus tard. C'est donc sur un défaite contre l'Américain et son compatriote Frances Tiafoe (7-5 6-7 9-11 en 2h14') que Federer referme le chapitre de sa carrière.

Plus tôt dans la journée, la Team Europe avait montré sa supériorité avec les victoires de Tsitsipas et Ruud ont croqué Schwartzman (6-2, 6-1) et Sock (6-4, 5-7, 10-7), avant le début de réaction de la Team Monde en début de soirée par l'intermédiaire d'Alex De Minaur. L'Australien a fini par dominer un Murray, tenace mais au physique trop juste (5-7 6-3 10-7).

Suivez en direct et en intégralité la Laver Cup 2022 avec tous les matchs et les scores en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

02:15 - Merci à toute et à tous et à vous Roger Federer Voici venue l'heure de se quitter au bout de cette soirée chargée en émotions. Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagné jusqu'à cette heure avancée de la nuit et d'avoir partagé ce moment d'histoire. Le chapitre Federer se clôt dans un torrent de larmes et c'est l'une des plus pages du tennis et du sport qui se tourne, après plus de deux décennies à nous enchanter sur les courts du monde entier. Merci à vous Roger Federer pour cette incroyable aventure à laquelle vous nous avez tous conviés. 02:05 - Les larmes de Federer et Nadal Au moment où la chanteuse Ellie Goulding a entamé sa chanson pour rendre hommage à Roger Federer en même temps que des images de sa carrière ont été projetées, l'Helvète était assis sur le banc aux côtés de Rafael Nadal. Si complices sur le court et en dehors, les deux hommes pleuraient de concert. L'image d'une amitié qui a transcendé la compétition et l'histoire du tennis. 02:00 - Les clichés d'une soirée hors norme Quelques photos pour résumer cette dernière en carrière pour Roger Federer. De son double avec Rafael Nadal, à l'hommage de tout le public et ses anciens adversaires. Une soirée pleine d'émotions qui a arraché plus d'une larmes au Suisse et à tous ceux qui aiment le tennis. 01:50 - Le discours de Roger Federer en intégralité Pour ceux qui auraient manqué ce moment plein d'émotions, nous vous proposons de voir ou revoir (il ne faut bouder son plaisir) le discours émouvant de Roger Federer pour ses adieux au tennis professionnel. 01:46 - Federer n'imaginait pareil destin "Ce n'était pas sensé se passer comme ça. je voulais juste m'amuse et jouer au tennis. C'a été un voyage parfait. Je ne changerai rien à ce que j'ai vécu. Ce fut génial, tellement fun et incroyable. J'ai reçu tellement de soutien à travers le monde, merci à tous et à vous qui êtes là ce soir", a remercié Roger Federer, des larmes plein les yeux. 01:42 - L'hommage à Mirka Alors que Jim Courier l'invite à évoquer son entourage qui l'a accompagné durant sa carrière, Federer n'a pu manqué l'occasion de remercier sa femme Mirka, en lui faisant un vibrant hommage. "Elle aurait pu me dire d'arrêter, il y a bien longtemps mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a toujours soutenu et encouragé à continuer à jouer. Merci !", a-t-il confié sous les yeux humides aussi de Rafael Nadal. Il a ensuite remercié ses parents, présents. 01:40 - Federer : "Je voulais que ça soit une fête" "Je ne voulais pas être seul pour vivre ce moment. Je voulais que ça se passe en équipe, car j'était toujours été un joueur de collectif. Merci à mon équipe", a salué Federer, citant les prénoms de ses coéquipiers Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Matteo Berrettini, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas. "Je voulais que ce soit une fête et ça l'a été." 01:38 - Federer : "Je suis heureux" Sur le court, interrogé par Jim Courier, Roger Federer a tenu à rassurer tout le monde dès ses premiers mots. "Je ne suis pas triste, je suis heureux. C'a été une journée fantastique", a dit le Suisse les larmes aux yeux. "J'ai choisi ce dernier moment, toutes ces dernière fois avec mes fans, ma famille et mes amis. Je suis content de ne pas m'être blessé, que tout ce soit bien passé. Jouer avec Rafa, avec les autres de l'équipe, avoir toutes ces légendes Rod Laver, Stefan Edberg..." Pris par l'émotion, il ne peut finir sa phrase et éclate en sanglots, le Suédois ayant été d'abord son idole de jeunesse avant de devenir son coach dans les derniers moments de sa carrière. 01:30 - Un salut groupé Au centre du court, Federer a tenu a salué le public de l'O2 Arena en conviant ses coéquipiers de la Team Europe. On lit beaucoup d'émotions sur les visages. Nadal est ému, comme Tsitsipas, les deux hommes ne pouvant réprimer aussi quelques larmes. Beaucoup d'émotions sur le court pour cet au revoir de Federer. 01:26 - Federer déjà en larmes Au moment de saluer ses coéquipiers et les joueurs adverses, Roger Federer s'est laissé rattraper par l'émotion et n'a pu retenir ses larmes en enlaçant ses collègues et un public amoureux qui s'est levé pour l'applaudir et l'acclamer à la hauteur de ce qu'il mérite. 01:25 - Sock et Tiafoe gâchent la dernière de Federer Sock insiste sur Federer dans la diagonale de revers avant de transpercer Nadal en allant long de ligne dans le couloir que l'Espagnol avait un peu trop découvert. L'Américain conclut le match et offre la victoire aux siens devant un public médusé, qui aurait tant aimé voir son idole Federer s'imposer pour sa dernière en professionnelle. Pas de sentiment dans cette Laver Cup 2022 même pour le Maestro. Sock et Tiafoe l'emportent donc au super tie break (5-7 7-6 11-9) et gâchent (un peu) la fête du Bâlois. 01:24 - 10-9, Tiafoe-Sock Sur le service de Federer, Tiafoe entre dans le court et traverse la balle pour un retour tonitruant qui manque de toucher Nadal au filet. Sa balle est parfaite et offre une balle de match à son équipe (10-9). 01:23 - 9-9, Tiafoe-Sock Federer tente l'ace sur l'extérieur mais manque de précision. Sur seconde balle, il est relancé et au filet Tiafoe est vif pour poser sa volée. Le rebond est bas et le Suisse trop court pour relancer (9-9). 01:22 - 9-8, balle de match Nadal-Federer Nadal entre dans son retour et croise en revers pour remettre la balle sur le serveur voire le sortir du court. Tiafoe veut soutenir la diagonale mais son coup droit croisé est trop dur à réaliser et vient s'arrêter dans le filet, où Federer rôdait. Balle de match sur le service du Suisse (9-8). 01:21 - 8-8, Federer-Nadal Federer attaque fort la seconde balle au T de Tiafoe. Son retour surprend l'Américain qui commet la faute dans le filet (8-8). LIRE PLUS

Où se déroule la Laver Cup 2022 ?

Si l'édition 2021 de la Laver Cup s'est déroulée au TD Garden à Boston (États-Unis), la Laver Cup 2022 aura lieu à l'O2 Arena de Londres (Angleterre). Les éditions se déroulent alternativement en Europe et dans le reste du monde.

Quelles sont les équipes de la Laver Cup ?

Lors de la Laver Cup, deux équipes s'affrontent : l'Europe et le reste du monde.

Team Monde :

Félix Auger-Aliassime

Taylor Fritz

Diego Schwartzman

Alex de Minaur

Frances Tiafoe

Jack Sock

Tommy Paul (remplaçant)

John McEnroe (capitaine)

Patrick McEnroe (vice-capitaine)

Team Europe :

Novak Djokovic

Rafael Nadal

Stefanos Tsitsipas

Casper Ruud

Roger Federer

Andy Murray

Matteo Berrettini (remplaçant)

Bjorn Borg (capitaine)

Thomas Engqvist (vice-capitaine)

Qu'est ce que la Laver Cup ?

Sorte de Ryder Cup du tennis, la Laver Cup est un affrontement entre l'Europe et le reste du monde. Son nom fait référence à la légende du tennis, Rod Laver. La Laver Cup 2022 est la cinquième édition. Chaque équipe est composée de six joueurs, dont deux choisis par le capitaine (Bjorn Borg pour l'Europe et John McEnroe pour le reste du monde), les quatre autres joueurs se qualifient par leur classement ATP.

Au programme de la Laver Cup : trois matchs en simple et un en double pendant trois jours. Si les matchs du premier jour valent 1 point, ceux du second jour 2 points et ceux du troisième jour 3 points. Les rencontres se déroulent en 2 sets avec, éventuellement, un long tie-break de 10 points en cas d'égalité. La première équipe qui remporte 13 points, sur les 24 possibles, est déclarée vainqueur. En cas d'égalité à 12-12, les équipes se départagent au terme d'un match de double décisif en un set.

Pendant la Laver Cup, chaque joueur est contraint de jouer au moins un match de simple durant les 2 premiers jours et un joueur ne peut jouer plus de 2 fois, en simple, durant les 3 jours. Pour les matchs de double, au moins 4 joueurs par équipe doivent jouer et une paire ne peut être sélectionnée qu'une seule fois (sauf en cas de 12-12).

Au palmarès de la Laver Cup, l'Europe a remporté les quatre premières éditions (2020 a été annulé en raison de la pandémie du Covid-19).

Quelle chaîne diffuse la Laver Cup ?

Détenteur des droits TV de la Laver Cup, BeIn Sports retransmet l'événement depuis la première édition.

Quel est le programme de la Laver Cup ?

Durant la compétition qui dure trois jours, les six joueurs sélectionnés par les capitaines (Bjorn Borg pour l'Europe et John McEnroe pour le reste du monde) disputent des matchs en simple et en double. Voici le programme de la Laver Cup 2022 :