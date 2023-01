"Djokovic - Tsitsipas : heure, chaîne TV... Comment suivre la finale de l'Open d'Australie ?"

Privé de tournoi l'an passé, Novak Djokovic vise un dixième sacre à l'Open d'Australie mais Stefanos Tsitsipas, mu par la quête de son premier Grand Chelem, n'entend pas lui faciliter la tâche.

Cette édition 2023 de l'Open d'Australie ressemble à s'y méprendre à une marche triomphale pour Novak Djokovic. Qui peut bien stopper le Serbe ici, aux antipodes ? Maintenant que Nadal n'est plus là, que Wawrinka, Federer et Murray non plus, bien malin qui pourrait répondre à la question. Et ce n'est pas le pauvre Tommy Paul qui pourra aiguiller davantage. Pour sa première demi-finale en Grand Chelem, l'Américain n'aura existé que le temps d'une éclipse de son adversaire pour revenir de 1-5 à 5-5 avant de se faire à nouveau emporter par la maestria du Serbe, qui ne lui laissa que trois malheureux jeux.

Un set égaré durant la quinzaine

Comme les cinq autres avant lui, Paul aura été le spectateur, certes privilégié, mais tout aussi impuissant, de la démonstration serbe. Six matches, un petit set égaré (au 2e tour contre le Français Couacaud) et cette impression que rien n'y personne ne peut l'ébranler, sinon lui-même. En effet, plusieurs fois pendant le tournoi, il a donné l'impression de s'absenter pendant ses matches ouvrant une fenêtre à ses adversaires pour exister mais pas assez grande pour vraiment le mettre en danger plus de quelques jeux. Un an après avoir été privé du tournoi pour avoir contrevenu aux règles sanitaires australiennes en refusant de se faire vacciner contre le Covid-19, revoilà le Serbe en finale à Melbourne, presque sans avoir transpiré mais avec la cuisse gauche toujours solidement bandée, et avec l'occasion de remporter un nouveau titre majeur. "A ce stade de ma carrière quand je suis en fin de quinzaine, je sais que chaque Grand Chelem est une opportunité en or d'aller chercher un autre trophée. Je ne sais pas combien d'opportunités j'aurai encore", confesse Novak Djokovic conscient de sa chance de pouvoir égaler Rafael Nadal avec un 22e Grand Chelem.

Tsitsipas rêve d'une double première

A 35 ans, Novak Djokovic sait mieux que personne comment négocier ces dernières heures, ce que cela signifie de disputer une finale à ce niveau (33e finale en Grand Chelem) et sa valeur, là où Tsitsipas, de 11 ans son cadet apprend encore. Il y a deux ans, à Roland-Garros, le Grec avait pu mesurer l'ampleur de la tâche. D'abord décomplexé, il avait mené deux sets à rien avant de perdre pied, bien aidé par le Serbe. Un match qu'il a feint d'avoir oublié en conférence de presse, l'œil noir, en réponse à Djokovic qui interrogé sur le sujet avait oublié ce choc printanier.

S'il a finalement convenu que ce précédent était un bon souvenir, l'ancien n°1 mondial sait que la finale de dimanche n'aura que peu à avoir avec sa devancière sinon pour son intensité. Ce sera une grosse bataille physique et mentale. Tsitsipas s'est beaucoup amélioré ces dernières années", prédisait-il. En effet, le natif d'Athènes a gagné en conviction dans son jeu et cela s'est vu sur le court notamment en huitièmes de finale quand Sinner remonta de 2 sets 0 à 2 partout et qu'il ne trembla pas pour terminer l'affaire 6-3 ou en demi-finale où il ne laissa que peu d'espace d'expression à Kachanov.

Surtout le Grec est habité par un appétit vorace et ce désir de prouver sa valeur, alors que déjà la génération emmenée par Alcaraz presse derrière. En Australie, il se voit offrir une seconde chance de réaliser son rêve. Un double rêve même puisqu'une victoire lui garantirait d'endosser le costume de n°1 mondial. "J'aime le numéro 1, j'ai travaillé pour jouer des finales avec autant de signification que celle‐ci. C'est une finale de Grand Chelem et je me bats pour la place de numéro 1. C'est un rêve d'enfant de pouvoir se battre pour ça. Je suis proche et je suis heureux que cette opportunité se présente ici en Australie, maintenant il ne me reste plus qu'une seule chose à faire : y aller à fond pour réaliser ce rêve", ambitionne-t-il.

Quel plus beau défi et plus redoutable épreuve que de se réaliser face à ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle sur la planète tennis, face à l'inusable Serbe, nonuple lauréat et maître incontesté de l'Open d'Australie, ce tournoi qui l'a vu s'affirmer et pourrait lui rendre son trône car Djokovic aussi deviendra n°1 mondial en cas de 10e titre ici. "Je n'ai pas autant d'énergie qu'au début du tournoi mais j'ai passé beaucoup de temps sur le court et je me sens bien. Je me suis retrouvé dans cette situation tellement de fois que je sais à quoi m'attendre. Je suis prêt à pour cette nouvelle finale", dit-il. Pour la deuxième fois de rang, une finale de Grand Chelem désignera un nouveau souverain. Qui prendra la place d'Alcaraz au bout de ce choc à plus d'un titre ?

La finale de l'Open d'Australie 2023 débutera aux alentours de 9h30, heure française, et se déroulera à la Rod Laver Arena de Melbourne.

La finale de l'Open d'Australie 2023 entre le Serbe Novak Djokovic et le Grec Stefanos Tsitsipas sera à suivre en exclusivité sur Eurosport 1. La chaîne du groupe Discovery possède l'intégralité des droits TV du Grand Chelem australien.

La finale de l'Open d'Australie 2023 entre Novak Djokovic, tête de série n°4, et Stefanos Tsitsipas, tête de série n°3, sera disponible sur la plateforme Eurosport player.

