Rome 2023 : Djokovic et Alcaraz présents, les tableaux

C'est le dernier tournoi de la saison sur terre battue avant Roland Garros. De nombreuses têtes d'affiches sont attendues sur les courts romains avec Djokovic, Alcaraz ou Swiatek et Sabalenka chez les femmes. Rafael Nadal sera quant à lui absent du tableau.

Le Masters 1000 de Rome (10-21 mai) est la dernière préparation majeure avant Roland-Garros (28mai- 11 juin). Les principaux favoris fouleront la terre romaine cette semaine avec un éventuel premier duel en finale entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Les deux premiers mondiaux se retrouvent dans le même tableau pour la première fois en 2023. Le jeune espagnol s'apprête même à dépasser le Serbe au classement ATP. Pour y parvenir, il lui suffit juste de gagner un match dans le Foro Italico. Le tableau masculin est cependant marqué par l'absence du 10 fois vainqueur du tournoi, Rafael Nadal.

Chez les femmes, la finaliste de l'an passé, Ons Jabeur ne sera pas non plus de la partie en Italie. Une rivalité semble toutefois se dégager sur le circuit féminin. Il s'agit du duel entre Aryna Sabalenka et Iga Swiatek. Les deux principales têtes de série sont arrivées en finale des deux derniers tournois sur terre battue (Stuttgart et Madrid) avec une victoire chacune. Elles demeurent être les grandissimes favorites de ce tableau. Attention toutefois aux surprises de dernière minute. La semaine dernière, Mayar Sheriff et la très jeune joueuse Mirra Andreeva avaient surpris tout le monde en se hissant en quart de finale et en huitième de finale.

Le tableau féminin débute ce mardi 9 mai avec en lice la surprenante Mayar Sheriff. Mais les qualifications ne sont pas encore terminées chez les hommes et les femmes qui doivent se terminer aujourd'hui.

2022 : Novak Djokovic

2021 : Rafael Nadal

2020 : Novak Djokovic

2019 : Rafael Nadal

2018 : Rafael Nadal

2017 : Alexander Zverev

2016 : Andy Murray

2015 : Novak Djokovic

2014 : Novak Djokovic

2013 : Rafael Nadal

2012 : Rafael Nadal

2011 : Novak Djokvic

2010 : Rafael Nadal

2009 : Rafael Nadal

2008 : Novak Djokovic

2007 : Rafael Nadal

2006 : Rafael Nadal

2005 : Rafael Nadal

2004 : Carlos Moya

2003 : Félix Mantilla

2002 : André Agassi

2001 : Juan Carlos Ferrero

2000 : Magnus Norman

1999 : Gustavo Kuerten

1998 : Marcelo Rios

1997 : Alex Corretja

1996 : Thomas Muster

1995 : Thomas Muster

1994 : Pete Sampras

1993 : Jim Courrier

1992 : Jim Courrier

1991 : Emilio Sanchez

1990 : Thomas Muster

1989 : Alberto Mancini

1988 : Ivan Lendl

1987 : Mats Wilander

1986 : Ivan Lendl

1985 : Yannick Noah

1984 : Andres Gomez

1983 : Jimmy Arias

1982 : Andres Gomez

1981 : José Luis Clerc

1980 : Guillermo Vilas

1979 : Vitas Geruliatis

1978 : Bjorn Borg

1977 : Vitas Geruliatis

1976 : Adriano Panatta

1975 : Raul Ramirez

1974 : Bjorn Borg

1973 : Ilie Nastase

1972 : Manuel Orantes

1971 : Rod Laver

1970 : Ilie Nastase

1969 : John Newcombe

1968 : Tom Okker