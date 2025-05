Alexandre Müller : "Je ne peux pas boire plus de quatre gorgées d'eau sans avoir l'impression que je vais dégueuler "

À 27 ans, Alexandre Müller enchaine enfin les tournois sur le circuit professionnel, avec des résultats encourageants.

À 28 ans, Alexandre Müller est un joueur particulier sur le circuit professionnel de tennis. Professionnel depuis 2014, il navigue autour de la centième place mondiale depuis avril 2023, grimpant même jusqu'au 71e rang au début de l'année 2024. L'arrivée à maturité tardive d'Alexandre Müller dans les tournoi ATP s'explique par une difficulté supplémentaire à laquelle le natif de la région parisienne doit faire face. Le Français est en effet atteint depuis l'adolescence de la maladie de Crohn. Cette inflammation chronique du tube digestif, qui touche environ 60 000 personnes en France, est particulièrement handicapante pour un sportif de haut niveau.

Dans un entretien accordé au quotidien L'Equipe en mai 2024, Müller s'est ouvert sur les difficultés liées à sa maladie pour un joueur de tennis professionnel. "Avant un match, je vais cinq, six fois aux toilettes minimum. Quand tu te vides et que tu perds deux ou trois kilos, tu pars avec un petit handicap d'énergie." Il explique également ne pas pouvoir s'hydrater correctement durant les matchs. "Après trois heures de match, je ne peux pas boire plus de quatre gorgées d'eau sans avoir l'impression que je vais dégueuler sur le court", détaille-t-il. "J'ai des problèmes de digestion, j'ai des remontées. En fait, je ne sais pas ce que c'est de bien s'hydrater."

Cette maladie chronique impacte forcément sa carrière. En plus des difficultés et des douleurs durant les matchs, elle impacte également ses déplacements. Son traitement ne peut en effet pas être facilement transporté, et Müller ne peut en disposer partout. "Quand je vais en Australie, je ne le prends pas. Sinon c'est un enfer." Avec le risque de faire une crise "là, je vais à l'hôpital direct. Je ne peux plus être à plus de trente centimètres de toilettes. Je ne peux plus rien faire." Si Alexandre Müller est de plus en plus régulier dans sa carrière et progresse au classement, il y aura forcément des regrets "peu importe où je finirai ma carrière, j'aurais pu faire un peu mieux sans cette maladie."

Fiche biographique Alexandre Müller est Pisciacais depuis le 1er février 1997. Il a quitté la région parisienne après sa naissance pour s'installer à Aix-en-Provence. C'est là-bas qu'il a commencé le tennis et qu'il a pris sa première licence. Il s'est ensuite éloigné de sa famille à l'âge de 12 ans pour intégrer le centre Boulouris dans le quartier de Saint-Raphaël dans le sud de la France. Scolairement en avance, il a pu se concentrer sur le tennis. La fédération a cependant décidé de se séparer de l'originaire d'Ile-de-France. Il a donc dû rejoindre la ligue de Provence où il a grandi. Sophie De Taxis et Romain Bazire seraient les deux personnes qui lui auraient redonné goût à ce sport qui nécessite une force mentale considérable.

Ayant ré-acquis une confiance suffisante pour prétendre intégrer le monde professionnel, Alexandre Müller s'est vu attribuer une wild-card en 2017 à Roland-Garros, sa première participation à Porte d'Auteuil. Il a refoulé les terres parisiennes en 2019. Il a également participé à l'Open d'Australie en 2021 accédant au deuxième tour. En 2023, il participe pour la première fois aux quatre grands chelems de la saison, atteingnat le troisième tour en Australie, avant de perdre au premier tour de Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open respectivement face à Sinner, Alcaraz et Djokovic. Rentré dans le top 100 pour la première fois en avril 2023, Alexandre Müller a concouru dans son premier Masters 1000 à Rome en 2023 chutant au deuxième tour, et a découvert Wimbledon la même année. Dans les challengers en revanche il a connu davantage de succès gagnant les Internationaux de Blois en 2022. Cette même année, il s'était offert sa première finale en simple sur le circuit au Grand-Prix Hassan II à Marrakech.

Alexandre Muller navigue autour du top 100 depuis qu'il l'a intégré pour la première fois le 10 avril 2023. Auparavant, il a longtemps stagné entre la 100e et 200e place mondiale.