Mirra Andreeva : qui est le phénomène russe âgée de 16 ans qui affronte Parry ?

L'adolescente Mirra Andreeva continue de tracer sa route sur laquelle se dresse Diane Parry aujourd'hui au deuxième tour de Roland-Garros,

Mirra Andreeva est la sensation du tennis russe, voir mondiale. Elle affronte aujourd'hui sur le court Simonne-Mathieu Diane Parry et est prévue en deuxième rotation. Ca sera le premier duel entre les deux joueuses. La Russe devra se méfier de la Française qui a été titrée au challenger de Paris le 21 mai profitant en finale d'un forfait. La tricolore reste sur 5 victoires d'affilée et n'a perdu qu'une seule rencontre en 10 matchs. Elle a de plus pulvérisé Anhelina Kalinina (6/2 6/3) au premier tour.

De son côté, Mirra Andreeva est sortie des qualifications et elle n'a toujours pas perdu le moindre set sur la terre battue parisienne. Elle n'a concédé que 20 jeux. Tel un ouragan, le joueuse russe épate sur les courts et fait preuve d'une remarquable confiance en soi. Lors de son premier tour mardi 30 mai, elle a par exemple étrillé Alison Riske-Amritraj (6/2 6/1) en 57 minutes seulement. En cas de victoire, elle devrait même pouvoir intégrer le top 100 à la fin de la quinzaine. La question est de savoir jusqu'où ira cette cette insouciance ?

Fiche biographique Le 29 avril 2023, pour ses 16 ans, Mirra Andreeva s'est offert comme cadeau une victoire au troisième tour de Madrid contre Magda Linette, membre du top 20. Seize printemps plus tôt, elle est née à Krasnoïarsk dans la région sibérienne de Russie. Elle aurait commencé le tennis à l'âge de 6 ans. La cadette Mirra a plus tard nourri une carrière professionnelle comme l'aînée Erika. La grande de la famille Andreeva, qui a 18 ans, est aujourd'hui placée à la 121e place mondiale. Les deux sœurs progressent très vite et s'entraînent ensemble à Cannes depuis 2022.

Sur le circuit, Mirra Andreeva s'est adjugée avant chez les moins de 12 ans l'Orange Bowl, un tournoi junior organisé par l'ITF (Fédération Internationale de tennis). Dans cette catégorie, elle a connu le succès avec plus de 50 victoires en 2021. En 2022 elle est rentrée dans le circuit professionnel atteignant sa première finale à Sharm El Sheikh en Egypte en février 2022. Elle a ensuite remporté ses deux premiers titres à Antalya en Turquie, puis à El Espinar en Espagne et Meitar en Israël.

L'année 2023 de Mirra Andreeva a très bien débuté puisqu'elle a été finaliste de l'Open d'Australie junior. En pleine progression, elle est allée chercher deux nouveaux trophées en Suisse à Chiasso et Bellinzona avant de s'offrir les trois plus belles victoires de sa carrière. Elle a été projetée à 15 ans sur le WTA 1000 de Madrid. Dans la capitale espagnole elle a ébloui le circuit féminin en dominant successivement Leylah Fernandez, Beatriz Haddad Maia et Magda Linette avant d'être stoppée par Aryna Sabalenka. Elle était devenue à l'issue de la compétition, la plus jeune joueuse de l'histoire à atteindre le stade des 8e de finale dans un tournoi aussi prestigieux.

A l'époque il y avait les sœurs Williams, peut-être pourrons-nous dire les sœurs Andreeva dans quelques années ? Les deux jeunes russes se positionnent pour le moment au-delà de la 100e place mondiale mais elles n'ont que 16 ans (Mirra) et 18 ans (Erika).

Mirra Andreeva est coachée par Xavier Pujo, un ancien joueur de tennis professionnel français. A Cannes, elle est aussi suivie de près par Jean-René Lisnard et Jean-Christophe Faurel qui sont également d'anciens professionnels.