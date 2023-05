Le protégé de Vajda

Beaucoup ont déjoué face à Daniel Evans. Côté revers, le Britannique slice énormément et casse le rythme. Les balles à effet comme celle-ci n'ont pas l'air, mais elles sont redoutables et efficaces. Le 24e joueur mondial s'en sert beaucoup sur un court de tennis et il a raison.



Sur des surfaces plus rapide ses revers chopés fusent tandis que sur l'ocre, ils ralentissent encore davantage le jeu. La terre battue est la surface la plus lente et frapper une balle basse nécessite un ajustement au niveau du jeu de jambes, qui à la longue peut épuiser l'adversaire.