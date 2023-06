Karen Khachanov : qui est le Russe, adversaire de Djokovic ?

Le Russe Karen Khachanov va disputer les quarts de finale de Roland-Garros ce mardi 6 juin face au Serbe Novak Djokovic.

Le Russe Karen Khachanov fait son petit bonhomme de chemin dans ce Roland-Garros 2023. Souvent inconstant, il réalise une très bonne première partie de saison et peut espérer déstabiliser le Serbe Novak Djokovic pour une place en demi-finale de Roland-Garros. Le niveau du Russe est devenu beaucoup plus impressionnant après sa demi-finale à l'US Open, un vrai déclic pour ce dernier. "Je pense qu'après avoir atteint les demi-finales de l'US Open, beaucoup de choses ont changé dans ma tête, explique-t-il. C'est mentalement que j'ai évolué. J'étais convaincu de pouvoir faire ce pas en avant, mais vous voulez quand même que tout ça soit validé par un résultat. C'est ce qui me manquait. Mais depuis l'US Open, c'est différent."

Fiche biographique Karen Khachanov a eu 27 ans le 21 mai 2023. Né en 1996 à Moscow de parents médecins (Abgar et Natalia), celui que l'on surnomme "Djan" a débuté le tennis dans des jardins pour enfants. Il a quitté le cocon familial en 2012 pour rejoindre Vedran Martic qui l'a formé à Split. Entre 2014 et 2017, il a entamé une collaboration auprès de Galo Blanco à Barcelone. En parallèle, il a étudié à l'école de Sozvezdie à Moscow et a été diplômé en 2018. Durant sa jeunesse, il a rencontré Veronika Shkliaeva qui est devenue sa femme avec le temps.

Le Russe est avant Roland-Garros 2023 11e mondial, c'est-à-dire qu'il est à trois places de son meilleur classement (8e) obtenu en juillet 2019.

En juniors, Karen Khachanov a partagé les courts de tennis avec Andrey Rublev et Daniil Medvedev. Avec le premier cité, il est récompensé aux Jeux Olympiques de la jeunesse par une médaille d'argent en double en 2014. Avec le second, il a été vice-champion d'Europe en double en 2013. En individuel, c'est lui qui a gagné la même année. Ses débuts professionnels se font à Saint-Pétersbourg lorsqu'il a reçu une wild-card. A l'époque, le droitier n'était même pas référencé dans le classement ATP. En 2014 toujours,, il s'est adjugé les premiers Futures avant de soulever son premier Challenger à Istanbul en 2015.

Il grimpera ensuite dans la hiérarchie du circuit masculin et participera à son premier Grand Chelem à l'US Open en 2016. Il a été éliminé au second tour par Kei Nishikori. En 2017 il réussi à atteindre les 8e de finale à Roland-Garros et il a surtout livré l'un des meilleurs matchs de sa carrière au 3e tour de Flushing Meadows. Il a perdu contre Rafael Nadal au terme d'un match sensationnel (7/5 5/7 6/7 6/7). En 2023, il atteint le dernier carré d'un Majeur pour la première fois à Melbourne et s'est incliné face à Stefanos Tsitsipas. En Masters 1000, il a a battu en finale de Paris-Bercy en 2018 Novak Djokovic en affichant un niveau de jeu irréprochable. Sur le circuit, il a également pu remporter Chengdu en 2016, Marseille et Moscow en 2018.

Karen Khachanov a eu la chance d'avoir pour oncle Alexander Zavonts qui est un millionnaire russe. L'ingénieur a usé de ses relations par le passé pour obtenir des invitations dans les tournois russes permettant ainsi à Karen de disputer des matchs de haut niveau. Le tennis est un sport assez onéreux notamment à cause du matériel et des déplacements très nombreux. Un soutien financier comme celui-ci, a donc été une aubaine.

Né à Moscou, Karen Khachanov est Russe. Il n'est pas binational. Il a en revanche des origines arméniennes qui proviennent de ses parents.

Karen Kachanov a sa famille à Moscou. En 2020, il avait déclaré vouloir "passer plus de temps à Dubai" car il "adore" la ville émirati.

Marié depuis 2016 à Veronika Shkliaeva, Karen Khachanov, le Russe a livré une petite anecdote croustillante les concernant après sa première victoire en Masters 1000 en 2018. "Un jour, nous devions nous rendre à un stage, par avion. À l'aéroport, je faisais l'idiot avec des copains avec un chariot à bagages et je l'ai percuté. Elle attendait avec sa mère au comptoir d'enregistrement. Sa mère lui a demandé : 'Mais c'est qui, cet idiot ? " Les deux amoureux ont maintenant un enfant en 2019 qui s'appelle David.