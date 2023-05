Le résumé vidéo de la victoire de Monfils face à Baez

Au bout de la nuit, Gaël Monfils a renversé l'Argentin Sebastian Baez en cinq sets. Le résumé vidéo.

Un seul homme pouvait le faire et il l'a fait ! Après plus de 3h30 de jeu et cinq sets, Gaël Monfils a remporté l'une des plus belles victoires de sa carrière au premier tour de Roland-Garros ce mardi 30 mai. Après des mois de souffrance et un retour extrêmement difficile à cause de nombreuses blessures, la "Monf" est allée au bout de lui même pour renverser l'Argentin Baez, présent dans le top 30 mondial il y a encore quelques semaines. Mené 4-0 avec une balle de 5-0, le Français est revenu de nul part pour égaliser à 4-4. Breaké juste après, il a de nouveau réalisé l'impensable en revenant à 5-5 pour finalement s'imposer 7-5 après des échanges dont lui seul à le secret.

"J'ai vécu un truc de dingue ce soir". Au fond, je savais que ça allait être très, très dur, parce que je m'étais entraîné avec lui la semaine dernière et je l'avais trouvé monstrueux. Quand j'ai vu le tableau, je n'étais pas très content. Avoir réussi à trouver des solutions inespérées, je suis juste très content. C'est un des meilleurs moments de sport que j'ai pu vivre" a expliqué le Français en conférence de presse. Il faudra désormais récupérer pour Gaël Monfils car au 2e tour, il affrontera le Danois Holger Rune, l'un des outsiders.