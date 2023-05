Lucas Pouille - Cameron Norrie : heure, chaîne TV... Comment suivre le match en direct ?

Lucas Pouille continue d'être sur son petit nuage. Revenu de très loin, le tricolore tentera de poursuivre son aventure parisienne lors du second tour ce mercredi 31 mai face au 13e mondial, Cameron Norrie.

Lucas ! Lucas ! Lucas ! Son prénom résonne dans le stade de Roland-Garros depuis le début des qualifications. Lucas Pouille est au deuxième tour de Roland-Garros et va affronter ce mercredi 31 mai, la tête de série 14 du tableau. En difficulté sur le plan personnel, le tricolore retrouve le goût du sport qui est le sien, le tennis. Officiellement dans le tableau principal depuis le 25 mai, le Français a connu une phase qualificative exceptionnelle. Il a été poussé par un public euphorique qui l'a conduit à se surpasser. "Ils ont envie que je gagne" a témoigné l'intéressé après sa première victoire sur Jurij Rodionov dimanche 28 mai lors de son premier tour. Entraîné par la foule en délire sur le court 14, le natif de Grande-Synthe voulait rejouer sur ce court qui lui a porté bonheur. Le 675e joueur mondial devra toutefois se contenter du court Suzanne-Lenglen.

En face de lui aujourd'hui, il y aura Cameron Norrie. Le Britannique s'est défait assez difficilement au tour précédent de Benoit Paire (7/5 4/6 3/6 6/1 6/4). Il a déjà jouer sur le deuxième court principal de Roland-Garros tandis que Lucas Pouille s'est habitué au court 14. Le gaucher est de plus devenu un joueur solide sur le circuit. Il tient souvent son rang et il commet peu de fautes. La terre battue n'est certes pas sa surface de prédilection. Il reste cependant un joueur ambitieux et très compétiteur dans l'âme. En 2021, il avait clairement énoncé vouloir devenir "numéro 1 mondial, c'est l'objectif ultime".

Le match entre Lucas Pouille et Cameron Norrie sera le dernier de la journée sur le court Suzanne-Lenglen. A priori, les deux hommes ne rentreront pas sur le court avant 16h30. Cela dépend toutefois des affiches précédentes (durée, faits de jeu etc).

Roland-Garros est co-diffusé par Amazon Prime et France Télévisions. La chaîne du service public retransmet l'intégralité des rencontres sur France 2, France 3, France 4 ou sur ses plateformes internet à l'exception de la Night Session programmé sur le Central à partir de 20h15. La rencontre entre Lucas Pouille et Cameron Norrie est prévue en dernière rotation sur le court Suzanne Lenglen et sera diffusée sur France TV.