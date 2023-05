Pourquoi Lucas Pouille est 675e mondial ?

Ancien membre du top 10, le Français Lucas Pouille est descendu très bas au classement ATP.

Si vous ne suivez pas le tennis au quotidien, vous avez peut être été surpris par le classement du Français Lucas Pouille. Descendu à la 675e place au classement ATP, l'ancien membre du top 10 et demi-finaliste de l'Open d'Australie en 2019, a vécu une très grosse descente aux enfers en raison de plusieurs problèmes personnels et quelques blessures. Pire, Lucas Pouille a failli tout laisser tomber il y a un an quand il a décidé de prendre du recul sur le tennis pour soigner sa dépression. Interrogé par Le Parisien au mois d'avril, l'ancien vainqueur de la Coupe Davis est revenu sur cette période très sombre.

"Je me retrouve à l'hôpital de Nice pendant quinze jours à faire du caisson hyperbare pour m'aider à guérir plus vite. Je suis entouré de gens malades, mourants, des cancers en phase terminale… Et moi je suis là pour ma petite fracture à la côte. Ça peut t'aider à relativiser, mais, moi, ça me foutait le cafard. J'ai commencé à avoir un côté plus sombre et à entrer dans une dépression qui m'a amené, après Roland, en Angleterre, à dormir une heure par nuit et à boire seul (...) J'étais dans une sale phase. Et j'ai pris la décision de dire stop. Sinon, j'aurais fini à Sainte-Anne, chez les fous. Pour ma santé mentale, il fallait arrêter."

Grâce à sa femme et son enfant, Lucas Pouille a repris les chemins des courts à travers le monde et les challengers pour tenter de retrouver son niveau et il commence à y parvenir. Engagé dans les qualifications de Roland-Garros, le Français a vécu une semaine incroyable en passant les trois tours pour accéder au tableau principal. Au premier tour, il ne fait qu'une bouchée de Jurij Rodionov qu'il avait déjà battu lors des qualifications. Ce mercredi 31 mai, le Français va jouer son plus gros match depuis plus d'un an face à l'Anglais Cameron Norrie, tête de série numéro 14 de ce Roland-Garros 2023 et tombeur de Benoit Paire au premier tour.