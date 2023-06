Aryna Sabalenka : cautionne-t-elle la guerre en Ukraine ? La Biélorusse s'explique enfin

Aryna Sabalenka joue pour une place en finale de Roland-Garros ce jeudi 8 juin.

Mardi 6 juin, Aryna Sabalenka s'est imposée face à l'Ukrainienne Svitolina. Lors de fin du match, sans surprise, la femme de Gael Monfils n'a pas voulu serrer la main de la joueuse alors que cette dernière s'est présentée au filet. Elina Svitolina, très surprise, a expliqué que la Biélorusse avait certainement fait ça pour envenimer les choses. Pour Sabalenka, rien de tout ça, un simple réflexe selon elle.

Aryna Sabalenka qui est Biélorusse, a été plutôt évasive sur le sujet du confil en Ukraine. Sollicitée depuis le début de la quinzaine concernant le conflit actuel, la numéro 2 mondiale avait décidé d'évincer et de faire l'impasse sur les conférences de presse. Un journaliste l'avait interpellé il y a quelques jours : " en 2020, vous avez signé une lettre pour soutenir Loukachenko au moment où il torturait et il battait les manifestants dans la rue. Ensuite, vous avez fêté le nouvel an avec lui. Comment une potentielle numéro 1 mondiale peut-elle soutenir un dictateur ?" Aryna Sabalenka avait balayé l'interrogation en disant ne pas "avoir de commentaires à faire".

À l'issue de la rencontre avec Svitolina, la numéro 2 mondiale a un peu plus évoqué le sujet. "Je ne soutiens pas la guerre. Et je veux que le sport ne soit pas politisé. Je ne suis qu'une joueuse de tennis de 25 ans. Si je voulais faire de la politique, je ne serais pas ici. " Interrogée sur son lien avec le président, la Biélorusse a également mis les choses au clair. "Nous avons joué beaucoup de matchs de Fed Cup et il était à nos matchs, a-t-elle répondu. Il prenait des photos avec nous après les rencontres. Rien de mal ne se passait à cet instant. Je ne soutiens pas la guerre, ce qui signifie que je ne soutiens pas Loukachenko, en ce moment. "

Fiche biographique. Aryna Sabalenka est née le 5 mai 1998 à Minsk. Son père Sergey était un entraineur de hockey-sur-glace. Mais il avait incité sa fille à tenir une raquette entre les mains à l'âge de 6 ans. Il est malheureusement décédé en 2019 à l'âge de 43 ans. Sa mère est toujours en vie et s'appelle Yulia. Aryna Sabalenka a très vite progressé avec la petite balle jaune. Elle été formée par Dmitry Tursunov et Didi Kindlmann. Aujourd'hui, elle collabore avec son compatriote Anton Dubrov. La joueuse est surnommée "The Tiger" en raison de son tatouage de l'animal sur l'avant de son bras gauche. Hors des courts, elle lit aussi des livres et son roman préféré n'est autre que Le comte de Monte Cristo dont l'auteur est Alexandre Dumas.

Aryna Sabalenka est actuellement deuxième mondiale. La Biélorusse a atteint ce classement après sa victoire à l'Open d'Australie le 30 janvier 2023. En double, elle a déjà été au sommet du tennis féminin en occupant la première place mondiale le 22 février 2021. Elle est toutefois redescendue à la 399e place mondiale.

Aryna Sabalenka a pris une tout autre envergure en remportant l'Open d'Australie en 2023. Elle n'avait pourtant jamais dépassé les huitièmes de finale dans ce tournoi. A Wimbledon, elle a disputé les demi-finale en 2021. Pareillement à l'US Open où elle avait atteint le dernier carré en 2021 et en 2022. En WTA 1000, Premier Mandatory ou Premier 5, elle comptabilise 5 victoires sur le circuit avec Wuhan en 2018 et 2019, Dubaï en 2020 et Madrid en 2021 et 2023. Elle a aussi fait une finale sur le WTA Finals en 2022 à Fort Worth où elle s'est inclinée contre Caroline Garcia.

Etant née à Minsk, Aryna Sabalenka est de nationalité biélorusse.

Sur le court, Aryna Sabalenka utilise sa taille comme atout. Elle profite de ses 1m82 pour avoir un service efficace et dans le jeu, elle joue tout en puissance.

Konstantin Koltsov est le petit ami de la numéro 2 mondiale. Celui-ci a été un athlète de haut niveau au hockey-sur-glace. Il a notamment représenté l'équipe nationale bélarusse.

Avant Roland-Garros 2023, Aryna Sabalenka a soufflé ses 25 bougies. Elle est née au début du mois (le 5).