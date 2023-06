Aryna Sabalenka : cautionne-t-elle le conflit en Russie ? Son lien avec Loukachenko interroge

Aryna Sabalenka affronte ce mardi 6 juin en quart de finale de Roland-Garros Elina Svitolina. Ce match de tennis sera aussi scruté sur le plan géopolitique en raison de la guerre en Ukraine.

Ce mardi 6 juin, Aryna Sabalenka disputera son premier quart de finale en simple aux Internationaux de France contre Elina Svitolina. Cette rencontre est prévue en deuxième rotation sur le court Philippe-Chatrier. L'Ukrainienne revient très bien et joue un très bon tennis malgré qu'elle ait été enceinte il y a encore un an de cela. Aryna Sabalenka devra se méfier de Svitolina qui a auparavant été n°3 mondiale. Elle a une expérience en Grand Chelem et s'est déjà hissée à trois reprises en quart de finale à Roland-Garros. Pour sa quatrième, elle sera de plus encouragée et soutenue par le public parisien notamment parce qu'elle est la femme de Gaël Monfils. Mais les spectateurs sont aussi sensibles aux convictions de l'Ukrainienne. Elle refuse de serrer la main à toutes les joueuses russes et biélorusses du circuit à cause de la guerre en Ukraine qui dure désormais depuis plus d'un an.

Et jusqu'ici, Aryna Sabalenka qui est Biélorusse, a été plutôt évasive sur le sujet. Sollicitée depuis le début de la quinzaine concernant le conflit actuel, la numéro 2 mondiale a décidé d'évincer et de faire l'impasse sur les conférences de presse. Un journaliste l'avait interpellé il y a quelques jours : " en 2020, vous avez signé une lettre pour soutenir Loukachenko au moment où il torturait et il battait les manifestants dans la rue. Ensuite, vous avez fêté le nouvel an avec lui. Comment une potentielle numéro 1 mondiale peut-elle soutenir un dictateur ?" Aryna Sabalenka avait balayé l'interrogation en disant ne pas "avoir de commentaires à faire".

Normalement, un joueur ou une joueuse doit se plier à l'exercice de la conférence de presse. Pour le moment, Amélie Mauresmo a accepté qu'Aryna Sabalenka, qui joue sous bannière neutre, n'assiste pas aux conférences de presse. Elle serait, selon la directrice du tournoi de Roland-Garros, "très touchée". Elle paie en réalité les messages bienveillants qu'a le dirigeant biélorusse à son égard et ceux qu'elle a pu tenir avant. "C'est bien de naître dans un pays où le président soutient le sport comme personne d'autre et est prêt à apporter son aide dans les moments difficiles ", avait-elle commenté en 2020. Depuis le début du tournoi toutefois, elle répète ne "rien à voir avec la politique. Je l'ai dit bien des fois : aucun joueur russe ou bélarusse ne soutient la guerre. Comment peut-on soutenir la guerre ? Les gens normaux ne le font pas. C'est évident, comme 1 + 1 = 2. Si on pouvait y mettre un terme, on le ferait tout de suite", s'est-elle justifiée. Mais les athlètes ukrainiennes attendent des gestes forts. Daria Kasatkina qui a été éliminée en 8e de finale par Elina Svitolina a par exemple plusieurs fois exprimé son désaccord avec la guerre. Il lui est aujourd'hui, interdit de pénétrer sur le territoire russe.

Fiche biographique. Aryna Sabalenka est née le 5 mai 1998 à Minsk. Son père Sergey était un entraineur de hockey-sur-glace. Mais il avait incité sa fille à tenir une raquette entre les mains à l'âge de 6 ans. Il est malheureusement décédé en 2019 à l'âge de 43 ans. Sa mère est toujours en vie et s'appelle Yulia. Aryna Sabalenka a très vite progressé avec la petite balle jaune. Elle été formée par Dmitry Tursunov et Didi Kindlmann. Aujourd'hui, elle collabore avec son compatriote Anton Dubrov. La joueuse est surnommée "The Tiger" en raison de son tatouage de l'animal sur l'avant de son bras gauche. Hors des courts, elle lit aussi des livres et son roman préféré n'est autre que Le comte de Monte Cristo dont l'auteur est Alexandre Dumas.

Aryna Sabalenka est actuellement deuxième mondiale. La Biélorusse a atteint ce classement après sa victoire à l'Open d'Australie le 30 janvier 2023. En double, elle a déjà été au sommet du tennis féminin en occupant la première place mondiale le 22 février 2021. Elle est toutefois redescendue à la 399e place mondiale.

Aryna Sabalenka a pris une tout autre envergure en remportant l'Open d'Australie en 2023. Elle n'avait pourtant jamais dépassé les huitièmes de finale dans ce tournoi. A Wimbledon, elle a disputé les demi-finale en 2021. Pareillement à l'US Open où elle avait atteint le dernier carré en 2021 et en 2022. En WTA 1000, Premier Mandatory ou Premier 5, elle comptabilise 5 victoires sur le circuit avec Wuhan en 2018 et 2019, Dubaï en 2020 et Madrid en 2021 et 2023. Elle a aussi fait une finale sur le WTA Finals en 2022 à Fort Worth où elle s'est inclinée contre Caroline Garcia.

Etant née à Minsk, Aryna Sabalenka est de nationalité biélorusse.

Sur le court, Aryna Sabalenka utilise sa taille comme atout. Elle profite de ses 1m82 pour avoir un service efficace et dans le jeu, elle joue tout en puissance.

Konstantin Koltsov est le petit ami de la numéro 2 mondiale. Celui-ci a été un athlète de haut niveau au hockey-sur-glace. Il a notamment représenté l'équipe nationale bélarusse.

Avant Roland-Garros 2023, Aryna Sabalenka a soufflé ses 25 bougies. Elle est née au début du mois (le 5).