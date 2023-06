Tsitsipas - Alcaraz : heure, chaîne TV ... Comment suivre la rencontre ?

Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz rentre dans le vif du sujet avec son premier vrai test ce soir en quart de finale de Roland-Garros contre Stefanos Tsitsipas.

Sommaire Heure

Chaîne

Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz continue d'émerveiller le monde du tennis et le public parisien qui le découvre encore un peu plus à chaque rencontre. Il n'a lâché qu'un petit set jusqu'ici. Mais ce soir en quart de finale, l'Espagnol aura un premier vrai test face à Stefanos Tsitsipas. Le Grec a également eu une petite erreur de parcours lors de son premier tour en concédant une manche. Sinon, les deux membres du top 10 ont été intraitables avec leurs adversaires. Ils sont tous les deux montés en puissance au fur et à mesure du tournoi.

Et avant ce duel, l'avantage est du côté de Carlos Alcaraz. Il est numéro 1 mondial et en quatre confrontation avec le Grec, jamais il n'a perdu. Il a gagné une fois contre lui en Grand Chelem. C'était à l'US Open en 2021. Il s'est également imposé contre Stefanos Tsitsipas à deux reprises à Barcelone (2022 et 2023). Ca sera leur première confrontation à Roland-Garros. Mais attention, le numéro 1 mondial n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale à Porte d'Auteuil tandis que Stefanos Tsitsipas a déjà joué une finale en 2021.

L'Espagnol dispose de plus d'une couverture de balle exceptionnelle. Sa défense est phénoménal. Son accélération côté coup droit est folle et son décalage sur le même coup est très efficace. Le Grec est un joueur expérimenté et habitué à ces rendez-vous. Il a une très grande fluidité et techniquement, il est très juste. Physiquement, les deux rivaux sont arrivés au pic de leur forme. Il y a cependant une petite interrogation autour de Tsitsipas. Il s'agit de son revers à une main. Sur terre battue, cela peut-être un défaut majeur. Le rebond des balles d'Alcaraz peut-être extrêmement gênant. Sera-t-il apte à gérer cet aspect technique ? Ca sera sans aucun doute l'une des clés du match.

Le début de la session soirée de Roland-Garros ne débute pas avant 20h15. Les deux joueurs ne seront pas sur le court avant cet horaire.

Le choc entre le Grec et l'Espagnol sera à suivre sur les antennes de Amazon Prime qui détient les droits de la night session.