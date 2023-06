Alcaraz - Djokovic : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match en direct ?

Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz affronte le numéro 3 Novak Djokovic ce vendredi 9 juin pour une place en finale de Roland-Garros.

Le grand jour pour les amateurs de tennis ! Si certaines personnes auraient aimé voir Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic en finale de Roland-Garros, les spectateurs et téléspectateurs auront droit à une demi-finale. Dès le tirage au sort, les yeux étaient rivés sur cette journée du vendredi avec l'espoir de voir ce choc entre l'un des meilleurs joueurs de tous les temps et le petit prodige espagnol, déjà numéro 1 mondial à seulement 19 ans. Depuis le début du tournoi, Carlos Alcaraz roule sur ses adversaires et notamment en quart de finale face à un Stefanos Tsitsipas totalement impuissant face à la fougue, puissance et vitesse de l'Espagnol. Mais en face, il y a tout de même Novak Djokovic qui compte bien entrer un peu plus dans l'histoire. En cas de victoire, il serait le seul à avoir gagné au moins trois fois chaque tournoi du Grand Chelem. Depuis le début des Internationaux de France, "Nole" monte en puissance et fait preuve d'une belle constance avec un seul set perdu dans la quinzaine, face à Khachanov en quart de finale.

L'histoire est désormais à écrire sur le central de Roland-Garros et le tout jeune numéro 1 mondial en a conscience et attend avec impatience la rencontre. "Depuis le tirage, tout le monde attend ce match, de voir la demi-finale contre Novak, moi-même également" a lancé Alcaraz. J'ai très envie de jouer ce match. Depuis l'année dernière, je voulais affronter Novak à nouveau. Nous jouerons tous les deux un très grand niveau. Comme je l'ai déjà dit, si on veut être meilleur, il faut battre les meilleurs. J'attends avec impatience ce match pour en profiter entièrement. Pour moi, c'est incroyable d'écrire l'histoire, de jouer la demi-finale contre un joueur tel que Novak. Ce sera un grand match pour moi. Le match que nous avons joué l'année dernière n'a pas beaucoup d'importance par rapport à celui-ci. Ce sera donc tout à fait autre chose. On verra ce qui se passe vendredi. J'aimerais penser que ma jeunesse prime mais ce sera sa 45ème demi-finale d'un Grand Chelem, ce sera ma deuxième. Je dirais que l'expérience prime par rapport à cela. Je ne vais pas trop y réfléchir."

Pour Novak, Carlos Alcaraz est "la personne à battre ici". Dès le début du tournoi, le Serbe a indiqué que le numéro 1 mondial était le grand favori. S'il s'agit d'une volonté de s'enlever un peu de pression, l'Espagnol semble partir légèrement favori de la rencontre. "Il amène beaucoup de son intensité pendant les matchs. Il me fait penser à quelqu'un qui joue bien de la main gauche dans son pays ! Il mérite ses réussites, il n'y a aucun doute là-dessus. Il travaille d'arrache-pied. Il est un joueur complet, je crois qu'il a 19 ou 20 ans... On a joué qu'une fois à Madrid, 7/6 dans le troisième pour lui. Depuis, on n'a pas joué l'un contre l'autre. C'est vrai, on n'était pas dans le même côté du tableau, mais maintenant, ça y est, cela arrive ! Je pense que beaucoup de personnes voudront voir ce match. Ce sera sûrement, pour moi, le défi le plus grand dans ce tournoi, en tout cas jusqu'à maintenant. Et si on veut être le meilleur, il faut battre le meilleur. C'est vraiment la personne à battre, ici."

À quelle heure suivre le match ?

Le match entre Alcaraz et Djokovic est prévu en première rotation sur le central de Roland-Garros. Il faudra donc être devant la télé à partir de 14h45 ou suivre la rencontre en direct sur notre site.

Sur quelle chaîne suivre le match ?

La demi-finale sera diffusée sur les antennes de Prime Vidéo et France Télévisions.