Le règlement de Roland-Garros refuse qu'Alexander Zverev s'injecte ce produit sur le court

L'Allemand, de retour à Roland-Garros un an après sa grave blessure, ne peut pas utiliser son traitement.

Si pour le moment Alexander Zverev enchaîne les performances à Roland-Garros, un an après sa terrible blessure à la cheville face à Rafael Nadal, il n'est pas dans les meilleures conditions pour évoluer dans ce tournoi et c'est l'Allemand qui l'a évoqué en conférence de presse. Diabétique de type 1 depuis qu'il est enfant, Alexander Zverev a un taux de sucre trop élevé dans le sang, ce qui oblige le 27e joueur mondial à s'injecter de l'insuline plusieurs fois dans un match, sous peine de graves problèmes de santé.

Problème, le règlement de Roland-Garros refuse que l'Allemand s'injecte un tel produit sur le court sans la supervision d'un spécialiste. "Lors des tournois ATP, c'est très facile. Je m'injecte régulièrement de l'insuline sur le court pendant les changements. Ici, à Paris, je n'ai pas le droit de le faire sur le court. Ils m'ont dit que je devais quitter le terrain. Lors de mon dernier match (contre Frances Tiafoe), ils m'ont dit que cela compterait comme une pause toilettes. J'ai répondu : 'Les gars, allez ! Je n'ai que deux pauses toilettes par match, mais dans un match au meilleur des cinq manches, je dois parfois m'injecter quatre, voire cinq fois'. Je leur ai donc dit que ce n'était pas possible parce que cela signifierait que quelque chose qui est nécessaire à mon bien-être, à ma vie, n'est pas autorisé."

Un vent de panique lors du 2e tour

Toujours en conférence de presse, l'Allemand a indiqué que le superviseur lors du 2e tour de Roland-Garros avait paniqué en voyant l'Allemand se faire des injections seuls. "Un superviseur qui n'était pas au courant est entré dans la salle et a paniqué en disant : "Non, non, vous ne pouvez pas faire ça. Un médecin doit venir l'injecter". Je lui ai dit que ce n'était pas correct parce qu'un médecin normal ne peut pas m'aider s'il n'est pas spécialisé, et s'il n'a pas les bonnes données sur la quantité d'insuline que je dois injecter. Je leur ai dit : "Écoutez, je souffre de diabète depuis l'âge de trois ans. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Mais il m'a répondu : 'Non, c'est un médecin qui doit le faire'." Malgré cette épreuve au quotidien, Alexander Zverev est en passe de retrouver les demi-finales de Roland-Garros, un an seulement après sa terrible blessure.