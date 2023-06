Beatriz Haddad Maia : qui est la Brésilienne en demi-finale de Roland-Garros ?

La Brésilienne enchaîne les victoires en trois sets dans ce Roland-Garros et jouera les demi-finales de Roland-Garros.

Beatriz Haddad Maia a passé plus de 13 heures sur le court depuis le début de ce Roland-Garros. Excepté le premier tour, la Brésilienne n'a joué que des matchs en trois sets. Sa dernière victime en date, c'est Ons Jabeur qu'elle a éliminé 3/6 7/6 6/1 mercredi 7 juin. Elle a fait preuve jusqu'ici d'un mental hors norme et d'une très belle aptitude physique. Son jeu s'adapte parfaitement à la terre battue. Le fait qu'elle soit gauchère lui donne un avantage certain. Elle apporte également dans son jeu quelques variations suffisantes pour gagner des matchs sur l'ocre.

Aux Internationaux de France, elle n'avait jamais dépassé le 2e tour malgré deux participations dans le tableau principal (2017 et 2022). En Grand Chelem non plus, elle n'a pas dépassé le 2e tour depuis qu'elle concourt. Cette situation est inédite. Sur terre battue, elle n'a jamais remporté le moindre titre. En 2023, elle fait un quart de finale à Stuttgart et Rome.

Fiche biographique

Beatriz Haddad Maia est née le 30 mai 1996 à Sao Paulo. Ses parents sont Ayrton Elias Maia Filho and Lais Scaff Haddad. Sa mère et sa grand-mère ont été des joueuses de tennis réputées au Brésil. Elle a donc suivi la voie de ses aînés dès l'âge de 5 ans. Sur le circuit professionnel, elle a plutôt été performante en double avec 5 titres. En simple, elle n'en comptabilise que 2 sur gazon. Mais ses progrès sont énormes notamment grâce au travail de son entraineur Rafael Paciaroni.

Elle occupe en ce moment même le meilleur classement de sa carrière (14e). Beatriz Haddad Maia devrait encore monter dans le classement WTA avec sa demi-finale à Roland-Garros 2023. En double, elle occupe la 12e place mondiale.

Beatriz Haddad Maia est la compatriote de Gustavo Kuerten. Elle est donc Brésilienne.