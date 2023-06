Disqualifiée en double, Miyu Kato remporte le double mixte à Roland-Garros !

Happy ending pour Miyu Kato qui s'est imposée lors du double mixte des Internationaux de France à Roland-Garros.

Elle est sortie en larmes dimanche 4 juin après sa disqualification en double mixte. Quatre jours plus tard, ce sont des larmes de joie qui s'affichent sur le visage de Miyu Kato, vainqueur ce jeudi 8 juin du double mixte à Roland Garros avec l'Allemand Puetz. La paire s'est imposée face à Andrescu - Venus en trois sets après un super tie break, 4-6, 6-4, 10-6. Une belle fin pour la Japonaise qui avait notamment reçu le soutien d'Alizée Cornet il y a quelques jours.

Pour rappel donc, la Japonaise avait été disqualifiée pour avoir envoyé une balle sur une ramasseuse de Roland-Garros. "Quoique je vous dise, la réalité c'est que ma balle l'a touchée. C'est la vérité. Je ne peux rien dire de plus que m'excuser auprès d'elle, de ma partenaire, des gens qui étaient là pour nous, des spectateurs et du tournoi (...) Je ferai face à mes responsabilités. Aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis reconnaissante que le public ne m'ait pas huée à ma sortie du court hier (...) Je ne pense pas que ma balle ait atteint violemment la ramasseuse. Je ne dis pas ça pour me disculper de ma responsabilité, mais j'estime que, pour ma propre conscience, je devrais avoir le droit de revoir, même en privé, les images pour en assumer la vérité" avait-elle expliqué en conférence de presse.