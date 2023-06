Djokovic - Ruud : heure, chaîne TV... Comment suivre la finale de Roland-Garros en direct ?

La finale de l'édition 2023 de Roland-Garros aura lieu ce dimanche 11 juin 2023. Elle opposera Novak Djokovic à Casper Ruud. Heure de diffusion, chaîne TV... Retrouvez tout ce qu'il faut savoir pour suivre ce grand duel en direct.

C'est une finale inédite qui va venir clôturer ce Roland-Garros 2023. Dimanche 11 juin, Novak Djokovic et Casper Ruud vont s'affronter pour tenter de succéder à Rafael Nadal. Pour le Serbe, numéro 3 mondial, il s'agira de sa septième rencontre pour tenter de soulever la Coupe des Mousquetaires. Un défi qu'il a déjà réalisé à deux reprises. En face, Casper Ruud cherchera, de son côté, à empêcher son adversaire de glaner un 23e titre en Grand chelem et s'offrir un premier sacre Porte d'Auteuil. Un choc de haut niveau pour venir clôturer une quinzaine marquée par l'absence de pluie. A moins que celle-ci ne pointe le bout de son nez le jour du rendez-vous final ?

Novak Djokovic est à une victoire de devenir le seul homme à avoir glané 23 titres du Grand Chelem. Après avoir battu Karen Khachanov en quarts de finale et décroché la 90e victoire de sa carrière à Roland-Garros, le Serbe s'est hissé pour la septième fois de sa carrière en finale du tournoi, vendredi, en venant à bout du numéro un mondial espagnol, Carlos Alcaraz, diminué par une blessure à un mollet à partir du troisième set, en demi-finale. Le Serbe de 36 ans l'a emporté 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 en 3h23 min. Pendant deux sets, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz ont offert une performance de très haut niveau avant que le phénomène espagnol de 20 ans ne se blesse. Pour le Serbe, cette qualification en finale constitue l'opportunité de remporter un troisième titre sur la terre battue parisienne, en l'absence de Rafael Nadal. En cas de victoire, il rejoindrait au palmarès le Français René Lacoste, Ivan Lendl, le Suédois Mats Wilander et le Brésilien Gustavo Kuerten.

En finale, il affrontera Casper Ruud. Le Norvégien a écoeuré Alexander Zverev en trois sets et 2h09 de jeu, ce vendredi, en demi-finale. Troisième finale sur les cinq derniers tournois du Grand Chelem pour Ruud, qui tentera d'aller chercher son premier sacre dans un Majeur dimanche. Il jouera sa deuxième finale consécutive Porte d'Auteuil.

A quelle heure aura lieu la finale de Roland-Garros 2023 ?

La finale hommes de cette édition 2023 du tournoi de tennis incontournable aura lieu sur le court Philippe-Chatrier le dimanche 11 juin "pas avant 15h", indique le site de la compétition. L'heure précise du début de cette finale dépendra en effet de l'heure de fin de la finale double dames, qui commencera à partir de 11h30 sur ce même court.

Sur quelle chaîne est diffusée la finale de Roland-Garros ?

Comme chaque année, il sera possible de suivre cette finale hommes en direct sur les chaînes du groupe France Télévisions, ainsi que sur Amazon Prime Video si vous disposez de l'abonnement nécessaire.