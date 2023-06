Carlos Alcaraz - Arthur Fils : heure, chaîne TV ... Comment suivre la rencontre ?

Après ses crampes en plein match contre Novak Djokovic en demi-finale de Roland-Garros, Carlos Alcaraz va effectuer son retour à la compétition. Il défiera Arthur Fils en 1/6e de finale au Queen's.

Carlos Alcaraz revient sur le circuit après sa désillusion en demi-finale de Roland-Garros face à Novak Djokovic. S'il garde vraisemblablement un goût amer de sa défaite contre le Serbe, le natif d'El Palmar compte sûrement se rattraper sur le gazon. En tant que numéro 2 mondial, il a évidemment Wimbledon en ligne de mire. Le champion ibérique débutera sa saison sur cette surface rapide au Queen's mardi 20 juin. Pour son entrée en lice, il défiera un joueur de sa génération. Il s'agit du tricolore Arthur Fils qui a très récemment intégré le top 100 mondial.

Le Français aura une montagne à renverser s'il veut se hisser en 8e de finale. Il progresse indéniablement mais son niveau est moins élevé que celui de Carlos Alcaraz. Même si le gazon n'est pas la surface de l'Espagnol, il est difficile de voir le tricolore embêter son futur adversaire. Mais on ne sait jamais. A Wimbledon, l'ex-numéro 1 mondial n'a par exemple jamais dépassé les 8e de finale en deux participations. "Il faut être plus prudent que sur d'autres surfaces, donc pour moi, le plus difficile sur l'herbe ce sont les déplacements. en ce qui me concerne, le déplacement sur herbe est plus fatiguant", a-t-il notamment commenté en conférence de presse dimanche 18 juin.

Le match entre Carlos Alcaraz et Arthur Fils au Queen's sera à suivre à partir de 14h. La partie sera arbitré par Mohamed Lahyani.

Le tournoi londonien du Queen's sera diffusé sur la chaîne TV d'Eurosport. La rencontre est également disponible sur les plateformes streaming de l'application mobile.