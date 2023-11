Masters de Turin 2023 : la belle réaction de Carlos Alcaraz ! Résultats et programme

Carlos Alcaraz a bien réagi après sa défaite contre Alexander Zverev, en battant Andrey Rublev en deux sets cet après-midi. Ce soir, Medvedev affronte Zverev.

Carlos Alcaraz a montré tout son caractère en livrant une prestation solide pour battre Andrey Rublev cet après-midi (7-5, 6-2). Après avoir perdu son premier match face à Alexander Zverev (6-7, 6-3, 6-4), l'Espagnol devait impérativement s'imposer sous peine d'être déjà éliminé de la course aux demi-finales. C'est chose faite, grâce à un niveau de jeu en nette amélioration. Andrey Rublev ne verra pas les demi-finales après cette nouvelle défaite, qui fait suite à celle contre son compatriote Daniil Medvedev (6-4, 6-2).

Ce soir, le numéro 3 mondial Daniil Medvedev sera opposé à Alexander Zverev dans un match qui s'annonce spectaculaire. Le vainqueur prendra une option pour les demi-finales, puisque les deux joueurs ont remporté leur premier match.

Sinner a terrassé le numéro 1 mondial

Jannik Sinner ne cesse de progresser et hier soir (mardi), l'Italien a livré une prestation XXL face à Novak Djokovic. Après 3h08 de jeu et un score spectaculaire 7-5, 6-7 (5/7), 7-6 (7/2), le numéro 4 mondial, galvanisé par son public à Turin, a mis un terme à la série de 19 victoires consécutives du Djoker pour se rapprocher des demi-finales. Interrogé en conférence de presse, "Nole" évoque la progression de l'Italien. "La dernière fois qu'on s'était joué, c'était en demi-finales de Wimbledon. J'avais gagné en trois sets, mais le match avait été accroché. Tout s'était joué sur quelques points. Mais il jouait déjà très bien à ce moment. Cette fois, il a peut-être mieux servi. La grosse différence c'est qu'il est allé chercher les points importants, il a été plus courageux. De mon côté, je n'ai pas été agressif, pas assez décisif. Je l'ai laissé prendre le contrôle des échanges. À 5 partout dans le troisième set, 15-30, il y a un rallye et j'aurais dû rentrer dans le court. Je ne l'ai pas fait, lui oui. C'est pour ça qu'il mérite sa victoire." Le Serbe devra désormais s'imposer face au Polonais Hubert Hurkacz (9e), qui remplace Stefanos Tsitsipas blessé et forfait, pour se qualifier en demi-finales.

Qui sont les joueurs qualifiés pour le Masters de Turin 2023 ?

Les huit premiers joueurs au classement ATP à la fin de l'année sont qualifiés. En 2023, ce sont :

Novak Djokovic Carlos Alcaraz Daniil Medvedev Jannik Sinner Andrey Rublev Stefanos Tsitsipas Alexander Zverev Holger Rune

Quels sont les groupes du Masters de Turin ?

Groupe "vert" :

Novak Djokovic

Jannik Sinner

Stefanos Tsitsipas

Holger Rune

Groupe "rouge" :

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Andrey Rublev

Alexander Zverev

Quand se déroulera le Masters ?

Le Masters de fin d'année aura lieu entre le dimanche 12 novembre et le dimanche 19 novembre 2023.

Deux matches ont lieu chaque après-midi, et deux autres chaque soir, avec à chaque fois d'abord un match de double puis un match en simple. Les matches de l'après-midi commencent à 12h, ceux du soir à 18h30. Les finales se jouent dimanche 19 novembre à partir de 15h, avec d'abord la finale du double puis celle du simple.

Sur quelle chaîne regarder le Masters de Turin ?

Le Masters est à suivre sur les chaînes et l'application du groupe Eurosport, accessibles également via un abonnement Canal+ Sport.