Masters de Turin 2023 : Sinner se paye Djokovic, Alcaraz dos au mur, le programme

Au terme d'un très grand match, l'Italien Jannik Sinner s'est imposé face à Novak Djokovic, mettant fin à une série incroyable.

Jannik Sinner ne cesse de progresser et ce mardi soir, l'Italien a livré une prestation XXL face à Novak Djokovic. Après 3h08 de jeu et un score spectaculaire 7-5, 6-7 (5/7), 7-6 (7/2), le numéro 4 mondial, galvanisé par son public à Turin, met un terme à la série de 19 victoires consécutives du Djoker et se rapproche des demi-finales. Interrogé en conférence de presse, "Nole" évoque la progression de l'Italien. "La dernière fois qu'on s'était joué, c'était en demi-finales de Wimbledon. J'avais gagné en trois sets, mais le match avait été accroché. Tout s'était joué sur quelques points. Mais il jouait déjà très bien à ce moment. Cette fois, il a peut-être mieux servi. La grosse différence c'est qu'il est allé chercher les points importants, il a été plus courageux. De mon côté, je n'ai pas été agressif, pas assez décisif. Je l'ai laissé prendre le contrôle des échanges. À 5 partout dans le troisième set, 15-30, il y a un rallye et j'aurais dû rentrer dans le court. Je ne l'ai pas fait, lui oui. C'est pour ça qu'il mérite sa victoire. " Le Serbe devra désormais s'imposer face au Polonais Hubert Hurkacz (9e), qui remplace Stefanos Tsitsipas blessé et forfait, pour se qualifier en demi-finales.

Au programme de la journée, le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz est dos au mur face à Andrey Rublev. Après avoir perdu son premier match face à Alexander Zverev, l'Espagnol doit impérativement s'imposer sous peine d'être déjà éliminé de la course aux demi-finales. Dans la soirée, Daniil Medvedev sera opposé à Alexander Zverev dans un match qui s'annonce spectaculaire. Le vainqueur prendra une option pour les demi-finales.

Qui sont les joueurs qualifiés pour le Masters de Turin 2023 ?

Les huit premiers joueurs au classement ATP à la fin de l'année sont qualifiés. En 2023, ce sont :

Novak Djokovic Carlos Alcaraz Daniil Medvedev Jannik Sinner Andrey Rublev Stefanos Tsitsipas Alexander Zverev Holger Rune

Quels sont les groupes du Masters de Turin ?

Groupe "vert" :

Novak Djokovic

Jannik Sinner

Stefanos Tsitsipas

Holger Rune

Groupe "rouge" :

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Andrey Rublev

Alexander Zverev

Quand se déroulera le Masters ?

Le Masters de fin d'année aura lieu entre le dimanche 12 novembre et le dimanche 19 novembre 2023.

Deux matches ont lieu chaque après-midi, et deux autres chaque soir, avec à chaque fois d'abord un match de double puis un match en simple. Les matches de l'après-midi commencent à 12h, ceux du soir à 18h30. Les finales se jouent dimanche 19 novembre à partir de 15h, avec d'abord la finale du double puis celle du simple.

Sur quelle chaîne regarder le Masters de Turin ?

Le Masters est à suivre sur les chaînes et l'application du groupe Eurosport, accessibles également via un abonnement Canal+ Sport.