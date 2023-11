Alcaraz - Djokovic : qui rejoindra Sinner en finale ? Heure, diffusion... Les infos du choc

Qui de Carlos Alcaraz ou Novak Djokovic rejoindra Jannik Sinner en finale des Nitto ATP Finals ? Affiche de gala entre l'espoir espagnol et le n°1 mondial qui vise une 9e finale. Heure, pronos... Découvrez toutes les informations de ce choc.

Qui de Carlos Alcaraz ou Novak Djokovic rejoindra Jannik Sinner en finale des Nitto ATP Finals ? Alors que l'Italien s'est qualifié pour la finale après une victoire cet après-midi contre Daniil Medvedev en trois manches (6/3 6/7 6/1), les deux premiers mondiaux s'affrontent pour la quatrième fois de la saison après Roland-Garros, Wimbledon et Cincinnati (quatre confrontations au total entre les deux joueurs). Une affiche de gala au programme de la seconde finale qui attend les spectateurs du Pala Alpitour et les amateurs de tennis. Si Carlos Alcaraz a mal entamé les Nitto ATP Finals avec une défaite d'entrée contre Alexander Zverev, l'Espagnol s'est qualifié après s'être imposé face aux Russes Rublev et Medvedev.

Deux succès synonymes de qualification et de retrouvailles avec le Serbe. Après sa victoire ce vendredi contre Daniil Medvedev, "Carlitos" n'a pas caché son impatience d'affronter "Nole" : C'est l'un des défis les plus difficiles que j'aurai à relever. Affronter Novak aux ATP Finals, un tournoi qu'il a remporté six fois.... Novak est Novak. C'est le meilleur joueur du monde en ce moment, il n'a perdu que six matches cette année. Cela signifie qu'il est incroyable. Je vais donc donner le meilleur de moi-même et prendre du plaisir comme je l'ai fait lors de ces matches. Je suis impatient de jouer contre Nole." De son côté, Novak Djokovic a également connu un accroc en poules où il s'est incliné face au local Jannik Sinner. Qualifié en demi-finale, le Serbe a l'occasion de se qualifier en finale des Masters pour la neuvième fois de sa carrière. Joueur le plus titré (6 titres) à égalité avec Roger Federer, le n°1 mondial peut entrer dans l'histoire et s'emparer seul du record.

À quelle heure débute Alcaraz - Djokovic ?

Le coup d'envoi du choc en demi-finales du Nitto ATP Finals opposant Carlos Alcaraz et Novak Djokovic est prévu samedi 18 novembre à 21h00. L'Egyptien Adel Nour sera l'arbitre de cette affiche de gala.

Sur quelle chaîne regarder Alcaraz - Djokovic ?

Détenteur des droits TV des tournois ATP, Eurosport 1 diffusera la demi-finale des Masters entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic.

Si vous souhaitez regarder la demi-finale des Nitto ATP Finals entre l'Espagnol et le n°1 mondial sur votre ordinateur, téléphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur Eurosport ou MyCanal.

Quels sont les pronostics d'Alcaraz - Djokovic ?