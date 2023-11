Masters Next Gen : Fils et Van Assche bien lancés, les règles critiquées par les joueurs !

Le Masters Next Gen, au format toujours plus novateur, se déroule cette semaine avec deux Français en lice, qui ont remporté leur premier match.

Réunissant les huit meilleurs joueurs de moins de 22 ans, le tournoi a sacré par le passé certains des meilleurs tennismen du moment : Stefanos Tsitsipas (2018), Jannik Sinner (2019), Carlos Alcaraz (2021). Cette année, les deux principaux prétendants sont Français, alors que le Masters Next Gen se déroule pour la première fois en Arabie Saoudite cette semaine.. Et nombreuses sont les innovations testées, cette saison encore. Sets de quatre jeux, pas d'échauffement avant les matches, huit secondes entre chaque service, pas d'égalité dans les jeux... Beaucoup de ces expérimentations visent à limiter les temps morts et à raccourcir les matchs, mais certaines d'entre elles sont impopulaires auprès des joueurs eux-mêmes.

Arthur Fils a bien entamé un tournoi qu'il aborde en grand favori, puisqu'il est le seul participant classé dans le top 50 mondial, en remportant son premier match de poules contre Luca Nardi en cinq sets (2-4, 4-3, 4-2, 1-4, 4-2). Luca Van Assche, l'autre Français en lice et tête de série numéro 2, a aussi réussi son entrée en battant Abedallah Shelbayh, le Jordanien 187e mondial qui bénéficie d'une Wild Card (4-3, 3-4, 4-1, 4-1). Les autres matches ont vu les victoires de l'Italien Flavio Cobolli face au Suisse Dominic Stricker (4-2, 3-4, 4-1, 4-2) et du Serbe Hamad Mededovic contre l'Américain Alex Michelsen (4-2, 4-3, 3-4, 3-4, 4-3).

Des règles "bizarres" et des tribunes vides

Comme la plupart des joueurs, Arthur Fils n'est pas fan du tout de l'absence d'échauffement sur le court : "J'ai tapé quelques minutes avec mes entraîneurs, mais le temps de venir sur le central depuis le court n° 1, avec la clim en plus... Tu n'arrives pas aussi chaud que d'habitude". De manière générale, le jeune Français est loin d'être convaincu par le faisceau de règles testées par l'ATP : "C'est la première fois que je jouais dans ce format, la dynamique peut changer tellement rapidement. Ces règles sont vraiment bizarres. Je pense qu'on ne les verra jamais sur le circuit ATP."

Au point de ne pas vraiment prendre le tournoi au sérieux : "C'est un tournoi assez prestigieux à gagner, mais je ne me concentre pas à 100 % dessus comme si c'était le circuit normal ou un Grand Chelem." Pour ne rien arranger au bilan très mitigé de ce début de tournoi, les tribunes sont vides ou presque, et les écrans sensés permettre aux entraîneurs d'accéder en temps réels aux vidéos et données statistiques sont en panne.