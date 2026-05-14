Amélie Mauresmo : son ex femme a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis

L'ancienne championne de tennis a accusé son ex femme d'harcèlement moral.

L'ex championne de tennis, directrice du tournoi de Roland-Garros depuis 2021, a été dans la tourmente il y a quelques années après une procédure pénale envers son ex femme, Marie-Bénédicte Hurel, dont elle a demandé le divorce en 2023. L'ancienne numéro 1 mondiale du tennis féminin s'était constituée partie civile lors du procès qui s'est déroulé à huis clos le 23 janvier 2024 devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne.

Ce procès s'est déroulé à huis clos en raison du caractère privé de l'affaire et de la personnalité publique d'Amélie Mauresmo. Les deux femmes étaient en couple depuis 2014 et se sont mariées en 2021. L'ancienne vainqueur de Wimbledon et de l'Open d'Australie avai porté plainte, accusant son ex compagne d'humiliations, chantage, insultes, y compris par SMS. Selon la défense, la prévenue tenait des propos dénigrants et insultants, de quoi caractériser le harcèlement moral. Le mal étant profond, une incapacité totale de travail (ITT) de dix jours lui a d'ailleurs été prescrite alors que Marie-Bénédicte Hurel avait été placée en garde à vue à l'époque.

Les faits étaient contestés

Selon les avocats de Marie-Bénédicte Hurel avant la procédure, " les SMS contestés ne relèvent pas du tout du harcèlement, mais de la simple discussion sur la gestion du quotidien". Quant aux insultes verbales : "personne n'a entendu de tels propos". L'avocat Me Thierry Sagardoytho va même plus loin en dénonçant une "instrumentalisation d'une plainte artificielle dans la perspective du divorce".

Une condamnation

Malgré la défense, le procureur de la République Jean-Claude Belota avait requis dix mois de prison avec sursis à l'encontre de Marie-Bénédicte Hurel. Le tribunal judiciaire de Bayonne a finalement décidé de déclarer coupable et a condamné à quatre mois de prison avec sursis l'ex femme d'Amélie Mauresmo. Son ancienne compagne avait aussi reçu 'l'interdiction de se rendre à proximité d'Amélie Mauresmo et au domicile de sa nouvelle compagne. Elle doit aussi verser un euro de dommages et intérêts. Le parquet avait requis dix mois de prison avec sursis."