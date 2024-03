Masters 1000 de Miami : le programme des matchs et tous les résultats en direct

Après Indian Wells, la tournée américaine se poursuit avec le Masters 1000 de Miami du 19 au 31 mars.

Avant le coup d'envoi de la saison de terre battue avec notamment le tournoi de Monte Carlo et l'énième retour annoncé de Rafael Nadal, les stars du circuit mondial vont s'affronter à Miami pour le deuxième Masters 1000 du mois après celui d'Indian Wells qui a vu la victoire de Carlos Alcaraz chez les hommes et Iga Swiatek chez les femmes.

Novak Djokovic, forfait, sera le grand absent de cette édition 2024, il laisse le statut de tête de série numéro 1 à l'Espagnol Carlos Alcaraz. Pour son premier match, il sera opposé au vainqueur de la rencontre entre l'Australien Aleksandar Vukic (65e) et l'Espagnol Roberto Carballes Baena (64e). Si tout se passe comme prévu et que les logiques sont respectées, il affrontera Ben Shelton en huitièmes de finale, Hubert Hurkacz en quarts et Alexander Zverev ou Holger Rune en demi-finale. Son principal adversaire sera une nouvelle fois Jannik Sinner, tête de série n°2. En huitièmes de finale, l'Italien pourrait être confronté à Tommy Paul, en quarts à Andrey Rublev ou Stefanos Tsitsipas avant de retrouver éventuellement Daniil Medvedev en demi-finale.

Du côté des Français, Gaël Monfils démarrera face à Dusan Lajovic (52e), pour retrouver Borna Coric puis Carlos Alcaraz au 3e tour s'il y parvient. Adrian Mannarino sera opposé au vainqueur du match Emil Ruusuvuori - Yannick Hanfmann. Arthur Fils débutera son tournoi face à Matteo Arnaldi, vainqueur de Djokovic à Indian Wells.

Chez les femmes on suivra notamment le grand retour de la Roumaine Simona Halep, opposée à Paula Badosa lors du premier tour après la réduction de sa peine pour dopage. Quatre Françaises sont qualifiées pour les phases finales du WTA 1000 d'Indian Wells. Caroline Garcia, tête de série n°23 du tournoi, est exemptée de premier tour et affrontera au second la Bulgare Viktoriya Tomova ou une joueuse issue des qualifications. Diane Parry, devra se défaire de la Roumaine Jaqueline Cristian, 82e WTA, avant de retrouver éventuellement Beatriz Haddad Maia (tête de série n°11) au deuxième tour. Clara Burel devra affronter la revenante Caroline Wozniacki (33 ans, 129e WTA), quart de finaliste à Indian Wells.

