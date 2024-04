Masters 1000 de Madrid : début du 1er tour, scores et résultats en direct

Le Masters 1000 de Madrid se déroule du 24 avril au 5 mai 2024. Carlos Alcaraz, double tenant du titre, pourrait y faire un triplé historique.

Le deuxième Masters 1000 de la saison débute ce mercredi 24 avril à Madrid, avec de nombreux matchs au programme. Avec un tableau de 96 participants chez les hommes comme chez les femmes, quarante rencontres se jouent lors de cette première journée de compétition. Sans Novak Djokovic, Jannik Sinner récupère la tête de série numéro une chez les hommes, mais devra faire face pour le titre aux deux hommes forts de ce début de saison de terre battue, Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud, ainsi qu'à un Carlos Alcaraz en quête de triplé historique dans la capitale espagnole. Chez les femmes, le titre pourrait se jouer entre Iga Swiatek, presque indétrônable sur terre battue mais qui n'a jamais gagné le Master 1000 madrilène, Aryna Sabalenka, qui tente de remporter une troisième fois le tournoi en quatre ans, et Elena Rybakina La numéro quatre mondiale est en grande forme en ce moment, et vient de battre Swiatek à Stuttgart la semaine passée.

Dans la Caja Mágica, c'est la locale Paula Badosa qui ouvrira la journée, contre sa compatriote Jessica Bouzas Maneiro. L'ancienne numéro deux mondiale ne sera pas à 100%, toujours handicapée par des problèmes de dos qui l'ont obligé à abandonner la semaine dernière à Stuttgart. Dans les autres matchs à suivre du tableau féminin, Osaka est opposée à la Belge Minnen, tandis que Andreeva affronte l'Américaine Townsned. Deux Françaises entrent en lice ce mercredi, avec Clara Burel contre Danilovic et Gracheva contre l'Italienne Bronzetti.

Chez les hommes, il faudra suivre les débuts de Gaël Monfils contre l'Italien Luciano Darderi, ainsi que de Luca Van Assche contre le Belge Zizou Bergs. Le troisième Français du jour Courentin Moutet, sorti des qualifications, est opposé au Chinois Shang. Entrent également en lice ce mercredi Facundo Diaz Acosta contre Shapovalov, Munar contre Borges et Karatsev, contre Marozsan. Enfin Nakashima affronte Facundo Bagnis dans un duel de qualifiés.

Les matchs en cours

Les résultats Hommes

Les résultats Femmes

Quel est le palmarès masculin du tournoi de Madrid ?

2023 : Carlos Alcaraz

2022 : Carlos Alcaraz

2021 : Alexander Zverev

2020 : pas de tournois

2019 : Novak Djokovic

2018 : Alexander Zverev

2017 : Rafael Nadal

2016 : Novak Djokovic

2015 : Andy Murray

2014 : Rafael Nadal

2013 : Rafael Nadal

2012 : Roger Federer

2011 : Novak Djokovic

2010 : Rafael Nadal

2009 : Roger Federer

2008 : Andy Murray (dur)

2007 : David Nalbandian (dur)

2006 : Roger Federer (dur)

2005 : Rafael Nadal (dur)

2004 : Marat Safin (dur)

2003 : Juan Carlos Ferrero (dur)

2002 : André Agassi (dur)

Quel est le palmarès féminin du tournoi de Madrid ?