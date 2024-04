Masters 1000 de Madrid : sans Djokovic, mais avec Nadal, les infos

Le Masters 1000 de Madrid se déroule du 24 avril au 5 mai 2024. Carlos Alcaraz double tenant du titre pourrait faire un triplé historique.

Le tournoi de Madrid débute ce mercredi 24 avril, avec des tableaux féminin et masculin de 96 qualifiés. Il verra chez les hommes Jannik Sinner pour la première fois de sa carrière position de tête de série numéro une d'un tournoi majeur, en raison de l'absence du numéro un mondial le Serbe Novak Djokovic. Tête de série numéro deux, Carlos Alcaraz est toujours incertain mais devrait être présent à Madrid pour tenter un triplé historique. En cas de victoire dans la capitale espagnole, Alcaraz pourrait être le premier à remporter le tournoi lors de trois éditions consécutives. Un exploit que même le roi de la terre battue Rafael Nadal n'a jamais réalisé. À 37 ans, le natif de Manacor tente d'enchainer après son retour lors du tournoi de Barcelone la semaine passée. Il sera opposé au jeune américain Darwin Blanch, né en 2007, et pourrait retrouver dès le deuxième tour son bourreau de Barcelone Alex de Minaur. Un bon moyen d'observer sa progression et sa récupération en une semaine.

Six Français sont présent pour ce Masters 1000 de Madrid. Arthur Fils tentera de confirmer sa bonne semaine barcelonaise contre Altmaier ou Landaluce au second tour. Mannarino et Humbert sont également exemptés de premier tour, contrairement à Gaël Monfils et Arthur Rinderknech et Luca Van Assche.

Dans le tableau féminin, le tableau est également assez ouvert, avec la possibilité pour Aryna Sabalenka de remporter le Masters 1000 pour la troisième fois en quatre ans. Il faudra également surveiller Elena Rybakina, vainqueur à Stuttgart, numéro quatre mondiale et qui a éliminé Iga Swiatek sur terre battue la semaine passée. Sur une terre plus rapide à 700 mètres d'altitude à Madrid que sur d'autres tournois sur la même surface, Swiatek pourrait être mise en difficulté, alors qu'elle n'a jamais remporté le tournoi espagnol en deux participations. Clara Burel sera opposée à une qualifiée, tandis que Caro Garcia jouera au second tour Wang ou Tomova.

Quel est le palmarès masculin du tournoi de Madrid ?

2023 : Carlos Alcaraz

2022 : Carlos Alcaraz

2021 : Alexander Zverev

2020 : pas de tournois

2019 : Novak Djokovic

2018 : Alexander Zverev

2017 : Rafael Nadal

2016 : Novak Djokovic

2015 : Andy Murray

2014 : Rafael Nadal

2013 : Rafael Nadal

2012 : Roger Federer

2011 : Novak Djokovic

2010 : Rafael Nadal

2009 : Roger Federer

2008 : Andy Murray (dur)

2007 : David Nalbandian (dur)

2006 : Roger Federer (dur)

2005 : Rafael Nadal (dur)

2004 : Marat Safin (dur)

2003 : Juan Carlos Ferrero (dur)

2002 : André Agassi (dur)

Quel est le palmarès féminin du tournoi de Madrid ?