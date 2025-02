Jannik Sinner suspendu 2 ans... La folle menace autour du n°1 mondial

L'Italien Jannik Sinner serait toujours sous la menace d'une lourde suspension après son contrôle positif en 2024.

Contrôlé positif à deux reprises en mars 2024 au clostébol, une substance interdite, Jannik Sinner avait été blanchi en août 2024 par le tribunal indépendant de l'ITIA. Problème, depuis cette décision, la polémique ne s'est pas arrêtée que ce soit pour les joueurs et l'Agence mondiale antidopage. L'audience de Jannik Sinner, dans le cadre de cette affaire, aura lieu les 16 et 17 avril par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Interviewé par La Stampa, le porte-parole de l'Agence Mondiale James Fitzgerald, a de nouveau évoqué la suspension que pourrait connaître le n°1 mondial et la menace est grande pour le vainqueur du premier Grand Chelem de l'année en janvier 2025. "Nous estimons que la conclusion 'sans faute et sans négligence' est incorrecte au regard du règlement en vigueur et nous demandons une suspension comprise entre un et deux ans. L'AMA ne demande l'annulation d'aucun résultat, à l'exception de ceux déjà annulés en première instance" explique-t-il. Sur la question de la contamination involontaire, l'AMA ne l'omet pas, mais parle tout de même de la responsabilité des athlètes. "La question de la possible contamination est réelle, et l'AMA y répond. Au fil des ans, les seuils de déclaration minimale pour diverses substances ont été ajustés pour garantir l'équité pour les athlètes qui ingèrent involontairement une substance interdite, ainsi que pour protéger ceux qui cherchent à tricher."