Masters 1000 de Monte-Carlo : Fils affronte Alcaraz, comment suivre le match en direct ?

Le Français Arthur Fils affronte l'ogre de la terre battue, l'Espagnol Carlos Alcaraz, en quart de finale de Monte Carlo

Nouveau gros défi pour le Français Arthur Fils ce vendredi au Masters 1000 de Monte Carlo. Après sa démonstration face à Rublev en deux sets, le numéro 15 mondial va jouer Carlos Alcaraz, pas au sommet de son art depuis plusieurs semaines. Mais attention, l'Espagnol se sent de "mieux en mieux". "Je me sens plus à l'aise. Sur une nouvelle surface, il faut plus de temps de jeu pour progresser. Dès le premier match, j'ai compris comment je devais jouer sur terre battue, que je devais être moi‐même en permanence. C'est comme ça que j'aime jouer au tennis. L'agressivité n'est pas mon seul point fort, et je m'en suis rendu compte après le premier set du premier tour. Je me sens de mieux en mieux. Plus je passe de temps sur le court, mieux je me sentirai. Je pense que je vais progresser, que je continuerai à bouger et à me sentir mieux ."

Avec ce nouveau quart, Fils a atteint ce stade de la compétition lors des trois premiers Masters 1000 de la saison et la performance est exceptionnelle car personne n'avait fait cela depuis Gaël Monfils en 2016. De quoi donner confiance et offrir un succès de prestige ? Arnaud Clément, consultant pour Eurosport, y croit. "Alcaraz sera vraiment en danger s'il fait une entame de match comme il l'a fait sur ses deux premiers tours. Il peut y avoir match, on a l'impression que ce ne sera pas forcément le cas face à joueur de ce calibre. Normalement on se dit, 'si Alcaraz fait un bon match, sans plus, il va s'imposer', là, non. Là, on n'est pas sûr. Il va devoir sortir un très bon match Alcaraz si Arthur Fils reproduit une prestation du même type qu'aujourd'hui (jeudi) ou des dernières semaines. C'est donc ça qui va être intéressant. On a vraiment hâte de voir cela, il a vraiment énormément d'arguments. On sait que c'est possible pour Arthur même si on est tous lucides, le favori c'est Carlos Alcaraz

Comment suivre le match en direct ?

Le match qui oppose Arthur Fils et Carlos Alcaraz est diffusé ce vendredi 11 avril sur les antennes d'Eurosport 2, mais également sur FranceTV.fr. La rencontre débutera pas avant 12h20 sur le court Rainier III.