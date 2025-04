Masters 1000 de Monte-Carlo : Fils, Humbert, Zverev... Un programme de folie

Suite du Masters 1000 de Monte-Carlo ce mardi 8 avril avec plusieurs français engagés.

Suite et fin du premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo et début du second tour ce mardi. Après le show de Gaël Monfils, d'autres Français seront à l'honneur ce mardi avec les deux principales têtes d'affiches, Arthur Fils et Ugo Humbert. Numéro 15 mondial, le premier aura un gros défi face au Néerlandais Tallon Griekspoor alors que le second devra se débarrasser du très grand australien, Alexei Popyrin. On suivra également tout au long de la journée, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Grigor Dimitrov, Jack Draper ou encore Alexander Zverev dans un programme assez étincelant.

Le programme

COURT RAINIER III (à partir de 11h)

Nucolas Jarry vs Grigor Dimitrov (15)

Holger Rune (10) vs Nuno Borges

Alexander Zverev (1) vs Matteo Berrettini

Jordan Thompson vs Stéfanos Tsitsipas (6)

COURT DES PRINCES (à partir de 11h)

Lorenzo Sonego vs Pedro Martinez

Dusan Lajovic vs Flavio Cobolli

Tallon Griekspoor vs Arthur Fils (12)

(12) Jack Draper (5) vs Marcos Giron

COURT N°2 (à partir de 11h)

Alexei Popyrin vs Ugo Humbert

Tomas Martin Etcheverry vs Corentin Moutet

Frances Tiafoe (14) vs Miomir Kecmanovic

COURT N°9 (à partir de 11h)