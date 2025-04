Masters 1000 de Monte-Carlo : Fils impressionne et se paye Rublev, les résultats

Le Masters 1000 se passe très bien pour le Français Arthur Fils, expéditif face à Rublev ce jeudi 10 avril.

Une démonstration ! Face à la tête de série numéro 6 et ancien vainqueur du Masters 1000 de Monte Carlo, Andrey Rublev, le Français Arthur Fils a livré une véritable démonstration en s'imposant en 1h01 et deux sets, 6-2, 6-3. Avec ce succès, Fils a atteint les quarts de finale des trois premiers Masters 1000 de la saison et la performance est exceptionnelle car personne n'avait fait cela depuis Gaël Monfils en 2016. Le numéro 15 mondial attend désormais un potentiel quart de finale face à l'ogre de la terre battue, Carlos Alcaraz. Mais il y a de la place pour le Français car Alcaraz n'est pas au sommet de son art depuis plusieurs semaines et il n'a jamais vraiment brillé du côté de Monte Carlo avec une seule vraie participation en 2022.

