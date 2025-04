Masters 1000 de Monte-Carlo : tombeur d'un Musetti diminué, Alcaraz devient le nouveau prince sur le Rocher, le résumé

Une finale renversante mais à la fin, c'est Carlos Alcaraz qui est devenu le nouveau prince du Rocher ! Ce dimanche, l'Espagnol a renversé Lorenzo Musetti dans un match animé. Après un break d'entrée, la tête de série n°2 a perdu les quatre jeux suivants en enchaînant les fautes directes. Méconnaissable sur le court Rainier III, Carlos Alcaraz n'est jamais parvenu à inverser la tendance dans cette première manche acquise par l'Italien (3-6). Dès les premiers coups de raquette dans le second set, le jeune ibérique se remet "la tête à l'endroit" et envoie des coups de butoir pour pousser le Transalpin dans ses retranchements. Les superbes points s'enchaînent pour Alcaraz qui prend très vite le large au score pour ne jamais perdre la main (3-6 6-1). Face à un Lorenzo Musetti diminué physiquement dès le début du deuxième set, Alcaraz ne faiblit pas et ne laisse rien passer pour aller chercher son premier titre à Monte-Carlo au terme d'un set décisif à sens unique (3-6 6-1 6-0). 18e titre en carrière et 6e Masters 1000 pour l'Espagnol qui débute la saison sur terre battue de la meilleure des manières.

14:08 - Alcaraz : "Vraiment spécial"

Carlos Alcaraz au micro d'Eurosport : "Oui, c'était vraiment spécial pour moi. J'ai essayé de remporter ce match. Lorenzo Musetti a joué un super tennis lors de la première manche. Au début du second set, j'ai senti que je pouvais faire basculer ce match. Peut-être que les gens ne s'attendaient pas à un match comme ça mais je suis très content de remporter ce premier titre ici, à Monte-Carlo. Au début, ce n'était pas terrible. Je ne me sentais pas très bien. Il me mettait sous pression à chaque fois. Il avait un meilleur niveau que moi. Je me suis dit que je devais avancer, rester positif et changer d'attitude. J'ai commencé à mieux jouer et j'ai renversé ce match".