Ancienne star du tennis, ce Français se lance dans une reconversion assez folle

Ancien membre du top 20 au classement ATP, le joueur français s'est lancé dans une reconversion pas si étonnante...

Il a été une star du tennis français pendant plusieurs années. S'il n'est pas encore hors du circuit professionnel, ses performances sont tombées quasiment dans l'anonymat. Pour peut-être retrouver la lumière et un certain plaisir, le joueur français a décidé de se lancer dans une reconversion étonnante.

Pour découvrir qui est cette ancienne star, quelques indices. Au meilleur de sa forme, il a été à la 18e place du classement ATP (2016). Il a remporté trois titres dans sa carrière, s'inclinant à six reprises en finale. Ses performances en Grand Chelem n'ont jamais été très convaincantes, avec seulement des huitièmes de finale. Dernier indice, il est né à Avignon et a souvent commis de gros dérapages sur les courts...

Le dernier indice était certainement le plus simple car oui, il s'agit bien de Benoit Paire ! Toujours engagé dans les challengers et futur consultant de France TV, le temnisman le plus bouillant de ces dernières années a décidé de se lancer dans une nouvelle carrière d'entrepreneur en lançant... Sa propre marque de bière.

Le nom de cette bière est un joli mélange entre le nom de famille de Benoît Paire et les apéros qu'il aime souvent faire après les rencontres : "Apairo". "On a pris un peu de retard mais en avril, elle sera disponible à la vente", explique le Français au Dauphiné. Un vrai succès attendu ? "En tout cas, de mon côté, j'ai aimé m'investir dans ce projet !", a lancé celui qui est désormais plus loin que la 500e place au classement ATP.

Ce n'est pas le premier coup d'essai du Français. En 2022, il avait déjà créé la marque de vêtements "Hors Paire" en collaboration avec Celio, un nom qui faisait aussi référence à l'alcool, avec un logo représentant un verre à cocktail.

Si l'abus d'alcool est toujours aussi dangereux pour la santé et qu'il faut encore et toujours le consommer avec modération, d'autres célébrités ont tenté de sortir des produits alcoolisés avec plus ou moins du succès par le passé. José Garcia a également sorti son propre vin rosé. Toujours dans le domaine du sport, mais sans alcool cette fois, Charles Leclerc a récemment lancé sa propre marque de glace, présente dans de nombreux magasins.