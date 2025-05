"Un sentiment d'injustice" : une Française écartée de Roland-Garros

La joueuse regrette le choix de la Fédération de tennis de l'avoir mise sur le carreau.

Les Internationaux de France de Roland-Garros commencent le 19 mai prochain avec le coup d'envoi des qualifications. Si le tirage au sort du tableau principal aura lieu jeudi, le coup d'envoi officiel de cette édition 2025 aura lieu dimanche 25 mai avec, en point d'orgue, l'hommage à Rafael Nadal.

Malheureusement, pour certains, l'aventure Roland-Garros est déjà terminée. Mardi 13 mai, la direction a dévoilé l'intégralité des invitations pour le second Grand Chelem de l'année. Si Richard Gasquet ou encore le jeune Moise Kouamé sont présents chez les hommes ou encore Ksenia Efremova et Daphnée Mpetshi Perricard chez les femmes... C'est la soupe à la grimace pour Harmony Tan, 244e mondiale, qui a exprimé toute son amertume sur les réseaux sociaux.

"Pas de Roland-Garros pour moi cette année. Un goût amer, un sentiment d'injustice face à la décision de la fédération de ne pas m'accorder de wild-card pour les qualifications. Surtout après tous les efforts de ces derniers mois et de bons résultats à la clé. Cette semaine, je suis 244e mondiale devant les 9 joueuses qui ont reçu une wild-card qualifs. Et pourtant... rien. Oui, j'ai 27 ans. Oui, je ne suis plus une "jeune espoir". Mais j'ai prouvé que je pouvais rivaliser en Grand Chelem. J'ai connu des hauts, des bas, et je continue à me battre. Maintenant je vais passer à autre chose, je garde le sourire comme d'habitude et je retourne sur le court avec la même force. Parce qu'au fond, le tennis reste un jeu. Et moi, j'adore jouer".