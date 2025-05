Roland-Garros 2025 : 15 Français et de la pluie au programme ! Tableaux et résultats

Les Internationaux de France de Roland-Garros débutent lundi 19 mai avec les qualifications avant le début du tableau principal dimanche.

Nous y sommes déjà ! L'édition 2025 de Roland-Garros a officiellement débuté ce lundi avec les premières frappes sur la terre battue parisienne à l'occasion des qualifications. Au total, ils seront 20 Français à s'élancer vers le tableau principal. Chez les femmes, elles seront 14 au départ. Le tirage au sort du tableau principal aura lieu ce jeudi du côté de la Porte d'Auteuil. Carlos Alcaraz, tenant du titre, fera figure de grand favori surtout après sa démonstration face à l'Italien Jannik Sinner chez lui à Rome. De retour de suspension pour dopage, l'Italien sera très attendu. On n'oubliera pas non plus Alexander Zverev, Novak Djokovic ou encore le Français Arthur Fils, impressionnant depuis le début de la saison et en constante progression.

Matchs en direct

Suivez tous les matchs de l'édition 2025 de Roland-Garros avec une mise à jour des scores en quasi temps réel. Vous pouvez également suivre une rencontre spécifique via notre barre de recherche.

Matchs terminés du tableau hommes

Retrouvez tous les résultats du tableau masculin de Roland-Garros dès la fin des rencontres sur les différents courts avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres. Vous pouvez également suivre une rencontre spécifique via notre barre de recherche.



Matchs terminés du tableau femmes

Retrouvez tous les résultats du tableau féminin de Roland-Garros dès la fin des rencontres sur les différents courts avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres. Vous pouvez également suivre une rencontre spécifique via notre barre de recherche.