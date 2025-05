Roland-Garros 2025 : c'est parti pour les qualifications ! Tableau et résultats

Les Internationaux de France de Roland-Garros débutent lundi 19 avril avec les qualifications avant le début du tableau principal dimanche.

Nous y sommes déjà ! L'édition 2025 de Roland-Garros débute officiellement ce lundi avec les premières frappes sur la terre battue parisienne à l'occasion des qualifications. Le tirage au sort propose d'ailleurs de belles affiches d'entrée, à commencer par un duel fratricide entre Luca Van Assche et Adrian Mannarino. Au total, ils seront 20 Français à s'élancer vers le tableau principal. Dans le détail, Titouan Droguet va défier la tête de série n°1 du tableau, le Croate Borna Coric, ex n°12 mondial. Constant Lestienne va se mesurer à l'Argentin Román Andrés Burruchaga (n°25), Hugo Grenier sera confronté à l'Italien Andrea Spizzica (n°15). Luka Pavlovic fera face au Chilien Tomas Barrios Vera (n°13). Kylian Jacquet va tenter de battre le Japonais Taro Daniel (n°27). Maé Malige jouera contre l'Argentin Federico Gomez (n°29). Grégoire Barrère sera de son côté face au Tchèque Dalibor Svrcina (n°22) et enfin on notera la rencontre Arthur Bouquier face à Federico Coria (n°30). L'attraction pourrait également être le jeune Moïse Kouamé, 16 ans, qui va faire ses débuts dans la cour des grands.

Chez les femmes, elles seront 14 au départ. Contrairement aux hommes, elles évitent pour la plupart les grands noms des qualifications. Jenny Lim fera face au défi de l'Américaine Ena Shibahara (n°31), Cindy Langlais jouera contre la Polonaise Maja Chwalińska (n°20), tout comme Eleejah Inisan face à l'Espagnole Maria Lourdes Carle (n°18). Selena Janicijevic, opposée à la Chinoise Xiyu Wang (n°29) est la dernière à jouer face à une tête de série. Comme chez les hommes, la grosse attraction sera la jeune Ksénia Efremova (16 ans)

Matchs en direct

Matchs terminés du tableau hommes

Matchs terminés du tableau femmes

Quelle diffusion pour Roland-Garros ?

Roland-Garros aura une nouvelle fois d'une couverture TV exceptionnelle que ce soit en France, grâce à France Télévisions et Prime Video, ou à travers le monde. Le tournoi sera retransmis par plus de 170 chaînes de télévision. Durant les qualifications, France 4 proposera chaque jour en direct – à l'exception du mercredi 21 mai – le match programmé à 13h30 sur le court Suzanne-Lenglen. Une chaîne numérique est également lancée.