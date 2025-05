Roland-Garros 2025 : Garcia annonce la fin de sa carrière, fin des qualifications... Tous les résultats

08:42 - Fin de carrière pour Garcia

Caroline Garcia (31 ans) a annoncé ce vendredi matin sur ses réseaux sociaux la fin de sa carrière, mais disputera bien Roland-Garros.

"Cher tennis, il est temps de te dire au revoir. Après 15 ans à concourir au plus haut niveau - et plus de 25 ans à consacrer presque chaque seconde de ma vie à ce sport - je me sens prête à tourner la page et à ouvrir un nouveau chapitre, a expliqué la Française. Mon parcours n'a pas toujours été facile. Depuis mes débuts, le tennis a toujours représenté bien plus que des victoires ou des défaites. C'était l'amour ou la haine. La joie ou la frustration. Et malgré tout, je suis profondément reconnaissante pour tout ce que cette aventure m'a offert. Pour tout ce que le tennis m'a donné. Pour la femme forte, passionnée et déterminée qu'il m'a aidée à devenir. Mais aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. Mon corps - et mes aspirations personnelles - me le demandent.

Cela dit, ce n'est pas encore tout à fait terminé. Il me reste encore quelques tournois à disputer. Le premier, à la maison, à Roland-Garros. Ma 14e participation consécutive - et la dernière. Alors, à toute ma famille tennis qui sera là, retrouvons-nous une dernière fois, pour rêver ensemble, et nous battre une fois encore. Dans les prochains jours, je prendrai le temps de parler de ce qui m'attend. Mais pour l'instant, je veux simplement savourer pleinement ces dernières semaines en tant que joueuse professionnelle."

Encore un hommage de prévu donc pour cette édition 2025.