"Personne ne sera le nouveau 'Rafa'" : Amélie Mauresmo balaye les comparaisons

La patronne de Roland-Garros a évoqué sur TNT Sports ce mardi 20 mai la comparaison entre Nadal et son illustre cadet.

Non, Amélie Mauresmo ne veut pas entendre parler de "comparaison". Interrogée sur le plateau de TNT Sports à Roland-Garros alors que le tournoi débute officiellement dimanche, l'ancienne numéro 1 mondiale a révoqué l'idée d'une comparaison entre Rafael Nadal, véritable légende à Paris, et son illustre cadet, Carlos Alcaraz, vainqueur en 2024 du côté de la Porte d'Auteuil.

"Le nouveau 'Rafa' ? Personne ne sera le nouveau 'Rafa', le nouveau Federer ou le nouveau Djokovic. Je me détesterais de dire cela. Mais Alcaraz fait partie de ces jeunes qui démontrent un talent incroyable sur le court. Il a aussi un état d'esprit incroyable et une force mentale, en plus, évidemment, d'être physiquement très fort. On veut tous voir, après cette génération des trois grands noms qui ont tous gagné 20 Grand Chelems ou plus, si cette jeune génération avec Carlos et Jannik sera capable, peut-être pas de les imiter, mais de montrer ce qu'ils peuvent faire" a-t-elle expliqué.