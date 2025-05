"Première fois" : Iga Swiatek fait une annonce avant Roland-Garros

L'ancienne numéro 1 mondiale a attiré l'attention en annonçant sa participation à cet évènement.

Iga Świątek s'apprête à débuter le tournoi de Roland Garros dans quelques jours. Malheureusement pour l'ancienne numéro 1 mondiale, ces derniers mois n'ont pas été des plus brillants pour elle (désormais 5e). En effet, depuis sa victoire l'an passé, elle n'a disputé aucune finale. Certains évoquent des tensions au sein de son équipe pour expliquer ce manque de performance. Toutefois, Iga a tenu à rassurer ses fans en affirmant que ses proches collaborateurs ne sont pas en cause. Après des performances décevantes à Madrid et à Rome, elle se concentre désormais sur Roland Garros, où elle espère défendre son titre, remporté avec brio les trois dernières années. Sa préparation pour Roland Garros est d'ailleurs intéressante à observer puisqu'elle s'entraîne avec Aryna Sabalenka, sa principale rivale. Entre compétition et camaraderie, l'association des deux joueuses intrigue.

Avant le début du tournoi, la joueuse a partagé avec enthousiasme une nouvelle inattendue sur Instagram : elle participera pour la première fois au tournoi de Séoul cette année. Ce tournoi WTA 500, prévu du 15 au 21 septembre, offre à Świątek une belle opportunité de se replonger dans la compétition, mais représente également un défi supplémentaire dans un calendrier déjà bien chargé. Ce choix surprend d'autant plus que l'athlète se préparera parallèlement à l'US Open et qu'elle aura également le tournoi WTA 1000 de Pékin vers la fin du mois de septembre.