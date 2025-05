Tirage au sort Roland-Garros 2025 : des tableaux très ouverts, à quelle heure suivre le tirage ?

Alors que les qualifications de Roland-Garros 2025 prennent fin, le tirage au sort du tableau principal se tient ce jeudi à partir de 14h avec des tableaux très ouverts.

De retour à Porte d'Auteuil. Pendant deux semaines, le monde du tennis va vibrer au rythme de la terre battue parisienne avec l'édition 2025 de Roland Garros. Avant de pleinement rentrer dans ce tournoi, les organisateurs vont procéder au tirage au sort des tableaux principaux. Dans la salle de l'Orangerie, placée dans le jardin des serres d'Auteuil entre le court Philippe-Chatrier et le court Simonne-Mathieu, le tirage au sort concernera 128 joueurs et 128 joueuses par tableau. 104 entrent directement grâce à leur classement ou une invitation du tournoi comme Richard Gasquet ou Stanislas Wawrinka. ou encore via un classement protégé dû à un retour de blessure. Les autres joueurs y parviennent grâce au jeu des qualifications qui prennent fin ce vendredi.

Sinner, Alcaraz, Swiatek... Les têtes de série scrutées

Et qui dit tirage au sort dit têtes de série. Chez les hommes, Jannik Sinner (n°1) et Carlos Alcaraz (n°2) seront les épouvantails. Trois Français seront également têtes de série et pourraient donc, en toute logique, s'offrir des premiers tours à leur portée. Il s'agit d'Arthur Fils (n°14), Ugo Humbert (n°22) et Giovanni Mpetshi Perricard (n°32). En ce qui concerne les femmes, Aryna Sabalenka domine le circuit féminin et est tête de série n°1 juste devant Coco Gauff (n°2). En revanche, aucune Française ne bénéficie de ce statut en raison du classement WTA. Les têtes de série ne pourront pas se rencontrer avant le troisième tour de ce Roland-Garros 2025.

Le déroulement du tirage au sort

C'est souvent la crainte principale des tirages au sort : leur complexité. Mais l'automatisation de celui de Roland-Garros rend les choses plus claires et abordables. Un premier placement aléatoire des joueurs qui ne sont pas têtes de série sera effectué. Puis les têtes de série sont placées, selon certaines règles. Il y a plusieurs "paquets" : 1 à 4, 5 à 8, 9 à 12, 13 à 16, 17 à 24 et 25 à 32. Des petits tirages au sort ont lieu. Enfin les têtes de série n°1 et n°2 sont respectivement placées tout en haut et tout en bas du tableau afin d'éviter toute rencontre entre les deux avant une finale éventuelle. La tête de série n°3 sera ensuite placée pour faire en sorte qu'elle ne rencontre pas la tête de série n°1 ou n°2 avant les demi-finales et ainsi de suite jusqu'à ce que le tableau principal soit entièrement rempli. Le tirage au sort débutera à 14h et sera à suivre en direct sur la chaine Youtube de Roland-Garros ainsi qu'en direct commenté sur le site de l'Internaute.