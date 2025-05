"Je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire sur le court " : la confidence étonnante de Draper avant Roland-Garros

L'Anglais, numéro 5 mondial, est l'un des sérieux outsiders de ce Roland-Garros.

Présent en conférence de presse ce vendredi, le Britannique Jack Draper a expliqué son évolution ces derniers mois et notamment depuis l'année dernière et son élimination au premier tour face à un joueur moins bien classé que lui. Selon les mots du numéro 5 mondial, beaucoup de choses ont changé.

"Oui depuis l'année dernière il y a eu des changements très importants. Il y a des choses qui ont changé avec mon équipe. Nous avons décidé qu'il fallait que je sois plus agressif, que je travaille là-dessus. Je me sentais assez perdu dans mon tennis. Perdre en cinq sets face à quelqu'un qui est plutôt classé aux alentours de la 100e place, je me retourne et je vois à quel point j'ai appris et gagné en expérience au cours de l'année dernière. C'est peut être lié au fait que l'année dernière je ne comprenais pas tellement quel était mon ADN de joueur de tennis, ce qu'il fallait faire sur le court. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Je pense que je suis à un bon moment, que je comprends vraiment comment je joue."