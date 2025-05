"Ce n'est pas agréable" : Holger Rune critique les horaires des rencontres

Le jeune danois aimerait un peu plus d'informations pour les joueurs avant le début des rencontres.

Le Danois Holger Rune, toujours spectaculaire sur le terrain, va jouer ce Roland-Garros avec ambition, lui qui se sent "à nouveau bien" selon ses mots en conférence de presse. Durant cette dernière, le Danois a été interrogé sur les horaires des matchs et l'incertitude autour des rencontres, un point négatif selon lui.

"C'est un bon sujet, parce que c'est une des choses qui n'est pas agréable dans le tennis, parce que jusqu'à la veille, on sait même pas si on joue le matin ou le soir. Les joueurs de foot savent déjà en décembre à quelle heure et où ils vont jouer en mai. Nous c'est très différent. Cela dépend des pays, des surfaces... Dans l'idéal, ce serait bien d'avoir un peu plus d'informations. Pour ma part je préfère jouer l'après midi, avoir une bonne nuit de sommeil et être en forme (...) Je pense que 11h, 12h, c'est bien comme heure de début, c'est un peu tôt, mais pas si tôt. Ce n'est pas impossible (...) Mais je pene que quand je peux éviter le match de 11h du matin, je suis ravi."