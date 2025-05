"J'aime avoir une cible dans le dos" : Sabalenka prête à remporter Roland-Garros

La Biélorusse, numéro 1 mondiale, croit en ses chances lors de ce Roland-Garros même si elle n'a jamais atteint la finale.

Numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka s'avance dans ce Roland-Garros 2025 avec une énorme ambition. Si la Polonaise Iga Swiatek reste sur trois victoires à Roland-Garros et que la Biélorusse n'a jamais atteint la finale des Internationaux de France, son objectif n'est pas de rejoindre la finale, mais bien de remporter ce second Grand Chelem de l'année.

"Je suis très contente d'être ici" a expliqué Aryna Sabalenka en conférence de presse (...) Je me sens bien physiquement et mentalement, aujourd'hui. Je pense que mon jeu est prêt pour la terre battue. Je me sens plus forte que jamais." Interrogée sur le fait d'être numéro 1 mondiale et l'éventuelle pression qu'elle pourrait avoir autour de ce rôle, Aryna Sabalenka balaye ce sentiment, elle aime ça. "J'aime tellement cette position parce que, pour moi, personnellement, savoir qu'il y a quelqu'un qui me pourchasse, que j'ai une cible dans le dos, j'aime ce sentiment, cela réprésente un défi pour moi et chaque fois que je sors sur le terrain, je me dis : on va voir si je peux surmonter ces moments de pression. C'est comme cela que je gère la chose.