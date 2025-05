Arthur Fils : "Que le mec ait envie de me jouer ou pas, je m'en fiche un peu"

Présent en conférence de presse, le Français, très attendu dans ce Roland-Garros, ne semble avoir peur de personne.

Arthur Fils est très attendu, il est même le Français le plus attendu cette année à Roland-Garros. Auteur d'un début de saison stratosphérique, enchaînant les quarts de finale aux Masters 1000, il avance dans ces Internationaux de France avec l'espoir de bien évidemment faire mieux que l'année dernière (éliminé au 1er tour face à Arnaldi comme lors des Jeux olympiques de Paris 2024.). En conférence de presse en tout cas il l'assure, il vient ici avec un sentiment différent.

"Je vais essayer de ne pas gagner qu'un seul match ici cette année. C'est le Grand Chelem. Cela peut être long (...) Comme je l'ai dit, je me sens bien et mon jeu devient de mieux en mieux. Je joue un tennis formidable depuis 2 ou 3 mois maintenant donc oui tout va bien.

Interrogé par nos soins sur la remarque d'Ivan Ljubicic sur le fait que certains joueurs le craignent désormais et que le regard a peut être changé sur lui, Arthur Fils se dit "assez tranquille" face à cela. "Que le mec ait envie de me jouer ou pas, je m'en fiche un peu, moi je veux le jouer et le battre. De lui, de son côté, je ne fais pas trop attention. C'est toujours pareil, lorsqu'on joue bien, quand on voit un tableau, je ne sais pas, je dis une bêtise : si je joue mal et que je vois Sinner dans mon tableau, je vais faire "pfff". Dans le sens inverse, maintenant c'est moi et tant mieux. C'est toujours une petite bataille que tu gagnes avant d'aller sur le terrain et quand tu rentres sur le terrain et que le mec a peur de te jouer, c'est mieux.