Jannik Sinner : "Je ne pense pas qu'ils sont contre moi"

Le numéro 1 mondial qui revient de suspension pour dopage a évoqué l'accueil du public français.

Le numéro 1 mondial Jannik Sinner sera l'une des grosses attractions de cette édition 2025 de Roland-Garros. Pas seulement parce qu'il est numéro 1, mais parce qu'il revient de suspension pour dopage après trois mois. Finaliste à Rome, battu par Carlos Alcaraz, il a profité d'une atmosphère totalement acquise à sa cause pour son retour. Ce ne sera bien évidemment pas le cas à Paris et Roland-Garros surtout que l'Italien va jouer contre deux Français lors des deux premiers tours (Arthur Rinderknech au premier et soit Atmane ou Gasquet pour son dernier Roland-Garros au second tour).

Interrogé sur le sujet ce vendredi en conférence de presse, l'Italien s'attend bien évidemment à une autre ambiance mais d'hostilité. "Ce sera surement différent je le sais. Je ne pense pas qu'il sont contre moi. C'est normal qu'ils jouent, qu'ils défendent les joueurs français. C'est pareil si je joue à l'US Open contre un joueur américain, c'est normal. Il y avait une atmosphère fantastique à Rome parce que je suis Italien. C'est normal aussi. Le joueur qui joue chez lui dans son pays reçoit plus de soutien. Je le sais. L'année dernière j'ai joué contre un Français, je sais à quoi m'attendre.